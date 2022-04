La cérémonie de lever du drapeau des 31es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) aura lieu de 9h à 10 h30 le 11 mai au Complexe sportif My Dinh (Hanoï). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La cérémonie de lever du drapeau des 31es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) aura lieu de 9h à 10 h30 le 11 mai au Complexe sportif My Dinh (Hanoï) avec la participation d'environ 400 délégués, selon l’annonce officielle du Comité d'organisation des SEA Games 31.

Il y aura une cinquantaine de délégués vietnamiens présents à cet événement outre des délégués étrangers, dont des sportifs des pays participants, des représentants des ambassades des pays de l’ASEAN à Hanoï, des reporters...

Selon le Comité d'organisation des SEA Games 31, la cérémonie de lever du drapeau a pour but de saluer les délégations sportives participant à cet événement sportif régional et d'encourager l'esprit de compétition des athlètes. L'événement contribue également à illustrer l'identité de la culture du Vietnam et de son peuple. La cérémonie de lever du drapeau est une pratique lors des événements sportifs régionaux et mondiaux.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront du 6 au 23 mai à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.

C'est la deuxième fois que le Vietnam accueille les SEA Games après la première en 2003. -VNA