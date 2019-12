L'équipe vietnamienne de tennis de table (Photo: VNA)

Hanoï (VNA) - Samedi, aux 30e Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 30) en cours aux Philippines, Nguyên Anh Tu et Doàn Ba Tuân Anh ont rapporté une médaille d’or pour le double masculin en tennis de table, après avoir battu leurs adversaires singapouriens sur le score de 3 à 1.



C’est la première fois depuis 10 ans que le tennis de table vietnamien atteint un tel résultat depuis la médaille d’or de Kiên Quôc et Quang Linh en 2009.



Pour l’instant, le Vietnam a obtenu deux médailles d’or, quatre d’argent et cinq de bronze pour ce samedi.

La délégation vietnamienne, forte de plus de 560 athlètes, participe à 40 disciplines aux SEA Games 30. Elle vise entre 65 et 70 médailles d’or pour finir parmi les trois premiers pays de la région. Ses plus grands espoirs reposent sur l’athlétisme, la natation, la gymnastique aux agrès, l’escrime, les échecs, l’haltérophilie, le taekwondo, le karaté et le pencak silat… -VNA