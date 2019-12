Loc Thi Dao, Do Thi Anh Nguyet et Nguyen Thi Phuong ont remporté la première médaille d'or pour l'équipe de tir à l'arc du Vietnam lors des SEA Games 30. Photo: sggp.org.vn Loc Thi Dao, Do Thi Anh Nguyet et Nguyen Thi Phuong ont remporté la première médaille d'or pour l'équipe de tir à l'arc du Vietnam lors des SEA Games 30. Photo: sggp.org.vn

Manille (VNA) - Loc Thi Dao, Do Thi Anh Nguyet et Nguyen Thi Phuong ont battu 6-2 leurs adversaires du Myanmar pour décrocher la première médaille d'or pour l'équipe de tir à l'arc du Vietnam lors des 30 Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 30), en cours à Philippines.

Auparavant, Pham Thi Thu Trang a remporté une médaille d'or ce matin lors de l’épreuve de marche athlétique féminine de 10.000 mètres avec un score de 52 minutes et 59 secondes.

Pham Thi Hue a triomphé sur le parcours de 10.000 mètres chez les femmes, décrochant la 3e médaille d'or du jour pour la délégation sportive vietnamienne.

Parallèlement aux trois médailles d'or, le Vietnam a remporté trois médailles d'argent supplémentaires grâce à Pham Thi Hong Le (athlétisme, 10.000 mètres féminin), à Le Thi Hien et Pham Thi Hue (aviron, couple féminin), et à Nguyen Van Ha et Nhu Dinh Nam (aviron, deux de couple poids léger masculin), et une médaille de bronze grâce à Le Hoang Duc (Muay Thaï, 45 kg masculine).

Le Vietnam a remporté le 7 décembre huit médailles d'or, neuf d'argent et onze de bronze pour maintenir sa troisième place au classement des SEA Games 30. Alors, le pays compte actuellement 46 médailles d’or, 50 médailles d’argent et 64 médailles de bronze.

La délégation vietnamienne, forte de plus de 560 athlètes, participe à 40 disciplines aux SEA Games 30. Elle vise entre 65 et 70 médailles d’or pour finir parmi les trois premiers pays de la région. Ses plus grands espoirs reposent sur l’athlétisme, la natation, la gymnastique aux agrès, l’escrime, les échecs, l’haltérophilie, le taekwondo, le karaté et le pencak silat… -VNA