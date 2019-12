Manille (VNA) – Les sportifs vietnamiens ont remporté vendredi 6 décembre quatre médailles d’or, quatre d’argent et quatre de bronze supplémentaires, lors de la 6e journée de compétition des 30es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 30) à Manille (Philippines).

Nguyên Thi Thât (milieu) a remporté la médaille d'or en cyclisme de cross-country féminin. Photo: VNA



Les médailles d’or ont été décrochées par Ly Hoang Nam (tennis simple masculin), Nguyên Thi Thât (cyclisme de cross-country féminin), Truong Thi Phuong (en simple 500m en canoe féminine), l’équipe masculine de sabre (Vu Thanh An, Nguyên Xuân Loi, Tô Đuc Anh, Nguyên Van Quyêt).

Les médailles d’argent ont été remportées par au tennis (Daniel Cao Nguyên en simple masculin et Savanna Ly Nguyên en simple féminin), au canoë-kayak K1 1.000m messieurs (Trân Van Vu) et au fleuret féminin par équipes (Đô Thi Anh, Nguyên Thu Phương, Nguyên Thi Thu Phương và Luu Thi Thanh Nhan.

Au marathon féminin, Pham Hông Lê a gagné la médaille de bronze. Il s’agit de la première médaille pour l’athlétisme vietnamien lors des SEA Games 30.

Trân Thanh et Bui Thanh Phâm ont pris la 3e place en double en canoe C2 1.000 m messieurs. Dans le plongeon au tremplin 3m individuel dames, Ngô Phuong Mai a décroché la médaille de bronze.

L’équipe féminine de pétanque a remporté une autre médaille de bronze pour la délégation vietnamienne.

Jusqu’ici, le Vietnam compte 35 médailles d’or, 39 médailles d’argent et 45 médailles de bronze

Vendredi, la délégation vietnamienne continue de participer à l’athlétisme, à la natation, au badminton, à la gymnastique aux agrès, à l’escrime, au basketball, au tennis, au volleyball masculin, à la box, l’e-sport… –VNA