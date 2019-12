La nageuse vietnamienne Nguyen Thi Anh Vien a remporté le 4 décembre une médaille d'or au 200 m 4 nages aux SEA Games 30, aux Philippines. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Mercredi soir, le Vietnam est à la 2e place sur le classement des médailles par pays des 30es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 30) qui se tiennent actuellement aux Philippines.



Lors de cette quatrième journée de compétition des SEA Games 30 (4 décembre), le Vietnam a remporté quatre médailles d’or grâce à Nguyen Huy Hoang (natation), Dinh Phuong Thanh (deux médailles d’or en gymnastique), et Nguyen Thi Anh Vien (natation).



A ce jour, le Vietnam a gagné 27 médailles d’or, 32 d’argent et 33 de bronze, juste derrière les Philippines (56 d’or, 41 d’argent et 22 de bronze) et devant la Malaisie (21, 12 et 22).



La délégation vietnamienne, forte de plus de 560 athlètes, participe à 40 disciplines aux SEA Games 30. Elle vise entre 65 et 70 médailles d’or pour finir parmi les trois premiers pays de la région. Ses plus grands espoirs reposent sur l’athlétisme, la natation, la gymnastique aux agrès, l’escrime, les échecs, l’haltérophilie, le taekwondo, le karaté et le Pencak Silat…-VNA