Manille (VNA) – L’équipe vietnamienne des moins de 22 ans s’est qualifié jeudi 5 décembre pour les demi-finales du football masculin des 30es Jeux sportifs de l’Asie du Sud-Est (SEA Games 30), après un remarquable match nul face à la Thaïlande.

Nguyên Tiên Linh (n°22) célèbre son but le 5 décembre lors du match contre la Thaïlande. Photo: VNA

D’entrée de jeu au stade Binan aux Philippines, les Thaïlandais ont montré un visage pragmatique à défaut d’être très brillants. Peu de temps après le début du match, la Thaïlande a marqué deux buts à la 5e et à la 11e minutes.Cependant, à la 15e minute, l’attaquant vietnamien Nguyên Tiên Linh a éliminé trois défenseurs thaïlandais dans la surface pour expédier d’une frappe croisée sur l’aile gauche le ballon au fond des filets.En deuxième mi-temps, le Vietnam a obtenu un penalty après que Nguyên Tiên Linh ait été victime d’une faute évidente dans la surface.Bien que le penalty de Huynh Tân Sinh a été refusé, le Vietnam a repris le jeu, le gardien thaïlandais Nont Muangnam s’étant placé devant la ligne avant que le joueur vietnamien ne l’a tiré.Cette fois, Nguyên Tiên Linh n’a commis aucune erreur avec le penalty, poussant résolument le ballon à sa gauche pour battre Nont Muangnam à la 72e minute.Très en jambes et offensifs, les élèves de l’entraîneur en chef Park Hang-seo sont parvenus à obtenir un résultat nul (2-2) face aux Thaïlandais et la première place du groupe B, se hissant en demies.Le Vietnam affrontera le Cambodge, qui occupe la deuxième place du groupe A, le 7 décembre, le même jour avec l’autre demi-finale opposant l’Indonésie, deuxième au groupe B, et la meilleure équipe du groupe A, le Myanmar. – VNA