Hanoi, 2 décembre (VNA) - La victoire palpitante de 2 à 1 sur l’Indonésie par l’équipe de football masculine des moins de 22 ans et une médaille d’or dans la catégorie femmes de moins de 60 kg arnis ont conclu une journée fructueuse pour le Vietnam, le 30 décembre aux 30e Jeux sportifs de l’Asie du Sud-Est (SEA Games 30).

L’haltérophile Vuong Thi Huyen (au centre) a remporté la médaille d’or dans la catégorie 45 kg femmes le 1er décembre. Photo: VNA

Nguyen Thi Cam Nhi a facilement battu sa rivale birmane pour remporter la 10e médaille d’or du Vietnam lors de la première journée officielle de compétition des SEA Games aux Philippines.



C’était également la troisième médaille d’or d’arnis que Vietnam a obtenue le 1 er décembre. Plus tôt, Vu Thi Thanh Binh et Dao Thi Hong Nhung ont également remporté les finales des catégories féminines des moins de 55 kg et des 60 kg.



Au cours de la journée, le pays a remporté 10 médailles d’or, 12 médailles d’argent et sept médailles de bronze, se classant au deuxième rang du classement général.

Les médaillés d’or sont Dinh Thi Nhu Quynh (cyclisme de cross-country féminin), Nguyen Duc Hoa et Nguyen Thi Hai Yen (quickstep en danse sportive), Vuong Thi Huyen (haltérophilie, 45 kg féminin), Lai Gia Thanh (haltérophilie, 55 kg), Doan Minh Truong et Nguyen Trong Nha Uyen (jive en danse sportive), Tran Thuong (kurash), Hoang Thi Tinh (kurash), Vu Thi Thanh Binh (arnis), Dao Thi Hong Nhung (arnis) et Nguyen Thi Cam Nhi (arnis) .



L’hôte des Philippines s’est temporairement classé au premier rang avec 21 médailles d’or, 11 d’argent et cinq de bronze. Les troisième et quatrième places sont diverses en Malaisie (quatre médailles d’or, une en argent et deux de bronze) et à Singapour (trois médailles d’or, deux en argent et cinq de bronze).



Les SEA Games 30 ont officiellement débuté le 30 novembre et devraient se terminer le 12 décembre avec la participation d’athlètes de 11 pays de l’Asie du Sud-Est. Environ 8.750 athlètes sont en lice dans 56 disciplines.



La délégation vietnamienne, forte de plus de 600 athlètes, participe à 40 disciplines. Elle vise entre 65 et 70 médailles d’or pour finir parmi les trois premiers pays de la région. Ses plus grands espoirs reposent sur la natation, le tir, les échecs, le cyclisme, le pencak silat. – VNA