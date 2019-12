Hanoi (VNA) - Les 30es Jeux sportifs de l’Asie du Sud-Est (SEA Games 30) aux Philippines se sont terminés par une spectaculaire cérémonie de clôture en sons et lumière, et le transfert officiel du drapeau au Vietnam - l’hôte de l’édition 2021.

Photo: VNA

Le défilé des athlètes a donné le coup d’envoi des festivités, alors que les concurrents des différentes nations occupaient le devant de la scène.Un spectacle de drones a ensuite transformé le ciel noir d’encre en un superbe écran présentant les différents sports disputés aux SEA Games.La représentation captivante a ensuite culminé avec la présentation du thème du plus grand événement sportif de l’Asie du Sud-Est «We Win As One».Le conseil d’organisation a décerné des récompenses individuelles aux meilleurs athlètes masculins et féminins des SEA Games, Quah Zheng Wen de Singapour et Nguyen Thi Anh Vien du Vietnam. Les deux nageurs ont remporté six médailles d’or et deux d’argent.Le surfeur philippin Roger Casugay a reçu le prix du fair-play pour son acte de bravoure en sauvant un autre athlète au milieu d’une manche de compétition.Le drapeau des SEA Games a ensuite été remis au Vietnam, qui accueillera les SEA Games 31 en 2021.Un programme artistique de 12 minutes a été présenté par les artistes vietnamiens, accueillant des athlètes de l’Asie du Sud-Est à Hanoi en 2021.Lors des SEA Games 30, le Vietnam a remporté 288 médailles au total, dont 98 d’or, 85 d’argent et 105 de bronze, juste derrière les Philippines. En particulier, ses équipes de football masculin et féminin ont remporté toutes des médailles d’or. – VNA