Photo : VNA Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 13e Congrès national des femmes vietnamiennes devrait avoir lieu début mars 2022. Avant cet événement important, Ha Thi Nga, membre du Comité central du Parti, présidente du Comité central de l'Union des femmes vietnamiennes, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’information sur les préparatifs.

Ha Thi Nga a annoncé que le congrès des femmes à trois niveaux (commune, district et province) s’était tenu pleinement en 2021 et constituait un événement politique important et une grande fête de toutes les femmes dans l’ensemble du pays.

Ha Thi Nga, membre du Comité central du Parti, présidente du Comité central de l'Union des femmes vietnamiennes. Photo : VNA

Jusqu'à présent, les préparatifs du congrès à tous les niveaux en termes de contenu, de personnel et de communication étaient sérieusement mis en œuvre, conformément au contexte de prévention et de contrôle du COVID-19. À ce jour, plus de 50 villes et provinces ont organisé avec succès les congrès des femmes.

Selon Ha Thi Nga, dans le contexte du développement compliqué du COVID-19, l'exigence qui se pose pour organiser le congrès est d'assurer un « double objectif » : garantir les exigences en terme de contenu du congrès et respecter les règlementations sur la sécurité épidémique.

Les localités qui ont organisé avec succès le congrès provincial des femmes ont toutes assuré la sécurité épidémique, avec la devise d’un « congrès vert ». Tous les délégués ont été vaccinés, testés pour le COVID-19 et ont respecté toutes les exigences en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie. -VNA