Hanoï (VNA) - Récemment, le Club des journalistes spécialisés en sciences et technologies (Association des journalistes du Vietnam) a sélectionné les dix événements des sciences et technologies les plus marquants de 2019.



1. Elaboration de la Résolution N° 52 concernant la participation active du Vietnam à la 4e Révolution industrielle

Photo d'illustration : tapchibaohiemxahoi.gov.vn

Le 27 septembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Nguyên Phu Trong a signé la décision d’élaboration de la Résolution N°52 du Bureau politique sur certaines préconisations et politiques concernant la participation active du Vietnam à la 4e Révolution industrielle.



La 4e Révolution industrielle ouvre de nombreuses opportunités mais pose aussi de grands défis pour chaque individu, chaque entreprise, chaque organisation et chaque pays. Elle a des influences fortes dans tous les secteurs du pays.



2. Séminaire «La guerre de défense de la frontière septentrionale – 40 ans passés» (1979-2019)

Le 15 février, à Hanoï, l’Académie nationale des sciences sociales et l’Association nationale des sciences historiques ont organisé un séminaire intitulé «La guerre de défense de la frontière septentrionale – 40 ans passés» (1979-2019).



Ce séminaire a contribué à affirmer les préconisations et politiques conséquentes du Parti et de l’Etat vietnamiens dans les relations avec la Chine et les efforts du Vietnam dans l’édification de relations d’amitié, de coopération pour l’intérêt commun des deux pays.



3. Le satellite vietnamien MicroDragon est mis sur orbite

Lancement du satellite vietnamien de télédétection MicroDragon, le 18 janvier dans le centre spatial d’Uchinoura, au Japon. Photo: JAXA

Le 18 janvier, le satellite de télédétection MicroDragon a été mis en orbite depuis le centre spatial d’Uchinoura, au Japon. Cet évènement a marqué une nouvelle étape dans la maîtrise progressive par le Vietnam de la technologie de conception et de fabrication de satellites.



Ce satellite a pour mission de collecter des données au service de l’aquaculture. Il observe aussi les régions maritimes pour une meilleure évaluation de la qualité de l’eau, localise les ressources aquatiques et suit les changements environnementaux.



4. Lancement de l’axe national des documents administratifs

Le 12 mars, à Hanoï, l’axe national des documents administratifs ont été officiellement lancé.



Il s’agissait d’une des premières démarches du processus de transition numérique vers une e-gouvernance qui permettra aux citoyens et entreprises d’accomplir les formalités administratives sans nécessité de se rendre aux sièges des organes concernés.



5. La variété ST25 du Vietnam est reconnue en tant que meilleur riz du monde en 2019

ST25 présente des qualités exceptionnelles : grain long, couleur blanc clair et riz cuit parfumé et collant. Photo :CPV

Lors de la 11e conférence mondiale du riz tenue du 10 au 13 novembre à Manille, aux Philippines, la variété ST25 du Vietnam a été reconnue «Meilleur riz du monde en 2019».



Créée par l’équipe de production de riz de haute qualité de la province de Soc Trang (Sud), cette variété à haut rendement peut donner deux à trois récoltes par an.



6. Le Vietnam passe son premier appel téléphonique 5G

Le premier appel téléphonique 5G du Vietnam a été passé le 10 mai sur le réseau de Viettel, le plus grand opérateur de télécommunications du pays. Cela a fait du Vietnam l'un des premiers pays au monde à avoir testé avec succès le réseau 5G, après les États-Unis, l'Australie, le Japon et la Corée du Sud.



7. Inauguration d'un centre d'identification de l'ADN pour les martyrs

L'Institut de biotechnologie de l'Académie des sciences et technologies du Vietnam a inauguré le 25 juillet à Hanoï un centre d'identification de l'ADN des martyrs, répondant ainsi aux attentes du peuple et du gouvernement.



8. Commercialisation du vaccin antigrippal «made in Vietnam»

Photo: ivac.com.vn Photo: ivac.com.vn



Le 15 janvier, l’Institut des vaccins et des produits biologiques médicaux (IVAC) a rendu publique la commercialisation du vaccin contre la grippe baptisé IVACFLU – S, après 10 ans de recherche.



Ce vaccin cible trois souches de grippe A / H1N1, A / H3N2 et B. Il s’agit aussi du premier vaccin contre la grippe fabriqué par le Vietnam.



9. Un professeur vietnamien remporte le prix international Ramanujan 2019

En octobre, le Centre international de physique théorique (ICTP) a décerné le prix Ramanujan 2019 pour les jeunes mathématiciens de pays en développement, au professeur Pham Hoang Hiêp de l’Institut des mathématiques relevant de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam.



10. Techfest Vietnam, fête des start-up et de l’innovation

Techfest Vietnam 2019, festival des start-up et de l’innovation, a eu lieu du 4 au 6 décembre dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).



Techfest Vietnam s’inscrit dans le cadre d’un projet de soutien à l’écosystème startup d'ici 2025, approuvé par le Premier ministre. Organisé depuis 2015, ce grand événement annuel bénéficie d'une grande attention de la part des start-up vietnamiennes et étrangères.



L’édition 2019 a réuni environ 6.000 personnes, dont des représentants de 250 start-up, près de 200 investisseurs de différents pays, 150 grandes entreprises, groupes économiques et organisations d’assistance aux start-up. -CPV/VNA