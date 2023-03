Hanoï, 12 mars (VNA) - Diverses mesures seront déployées d'ici 2025 pour affiner les organisations scientifiques et technologiques et perfectionner le fondement juridique de la gestion étatique de la science, de la technologie et de l'innovation.

L'objectif est de stimuler le développement pour soutenir la croissance socio-économique du pays, a déclaré le ministre des Sciences et des Technologies Huynh Thanh Dat à l'agence vietnamienne d’Information.Le ministre a déclaré que les ressources seront concentrées sur l'intensification de la recherche, du transfert et de l'application des sciences et technologies au service du développement socio-économique et de la protection de la sécurité et de la défense, pour accélérer la transformation numérique, la transition verte et le développement économique circulaire.Le secteur concevra des solutions pour mobiliser les ressources de la société, en particulier les fonds de développement scientifique et technologique des entreprises pour les activités de recherche scientifique et d'innovation, a-t-il déclaré, ajoutant que des mesures synchrones seront appliquées pour élargir le marché de la science et de la technologie, et les start-up et les écosystèmes d'innovation.

Science, technologie, innovation promues pour soutenir le développement national. Photo : VNA

Huynh Thanh Dat a souligné que le ministère révisera et complétera le système juridique concernant la science, la technologie et l'innovation, pour mieux s'adapter aux exigences actuelles dans le domaine.Il proposera également de nouveaux mécanismes, politiques et lois liés à l'investissement public, aux marchés publics et à la fiscalité pour encourager les développements scientifiques et technologiques, tout en promouvant la coopération public-privé dans ce domaine.Il a déclaré que le ministère se connectera avec les parties prenantes pour promouvoir la recherche et l'innovation afin d'augmenter la productivité et l'efficacité de l'économie, tout en créant des mécanismes révolutionnaires dans les régions économiques clés pour soutenir le développement socio-économique.Dans le même temps, il élaborera un plan pour le système scientifique et technologique au Vietnam, reliant les organisations scientifiques et technologiques et les entreprises, a déclaré le responsable.Le ministre a déclaré que l'amélioration de la capacité technologique de base du pays et l'amélioration de la productivité et de la qualité sont l'une des principales priorités de la décision 2667/QD-BKHCN approuvant les orientations, les objectifs et les tâches en matière de science, de technologie et d'innovation jusqu'en 2025.Afin d'atteindre cet objectif, le ministère mettra effectivement en œuvre des programmes scientifiques et technologiques au niveau national conformément au plan de restructuration du secteur pour la période 2021-2025 avec une vision à l'horizon 2030, les entreprises jouant un rôle central dans la transformation de la science à des fins commerciales. , il a dit.Pendant ce temps, le ministère continuera à développer le parc de haute technologie Hoa Lac en un centre de recherche et développement de haute technologie, une zone agricole de haute technologie et un centre concentré de technologie de l'information. Cela permettra d'accélérer la réforme administrative et d'améliorer la qualité de l'environnement des affaires pour assurer une concurrence saine, égale et transparente pour toutes les entreprises et protéger les intérêts des consommateurs, a indiqué le ministre. - VNA