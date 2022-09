Quy Nhon (VNA) – Le colloque international intitulé "Science, éthique et développement humain" se déroule du 13 au 16 septembre dans le Centre international de science et d'éducation interdisciplinaires (ICISE) à Quy Nhon, province de Binh Dinh au Centre.

Le colloque international intitulé "Science, éthique et développement humain" est l'un des quatre événements clés dans le cadre de l’Année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable 2022, annoncée par l'Assemblée générale des Nations unies (ONU) en décembre 2021.Il est un événement d’ouverture dans la série d'activités de l’Année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable 2022. Il est également un suivi de deux colloques interdisciplinaires sur le rôle de la science et de la société, dont le premier porte le thème "La science fondamentale et la société" en 2016 et "La science pour le développement" en 2018. Ils sont organisés à l’ICISE par l'organisation "Rencontres du Vietnam", sous le haut patronage du président de la République socialiste du Vietnam et du président de la République française, à côté des assistances du ministère de la Science et de la Technologie, du Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN), l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et l'Institut international Solvay.Son objectif est de favoriser la discussion entre scientifiques, décideurs politiques, représentants d'organisations internationales sur la relation entre science et éthique, le fondement fondamental pour le développement humain.Le Comité d'organisation souhaite que ce colloque international aille plus loin avec des discussions sur le rôle des sciences fondamentales et des sciences appliquées dans le développement durable de la société, dans lesquelles les facteurs éthiques et de développement des personnes seront mis en avant.Sept tables rondes et deux particulièresEnviron 200 scientifiques, politiciens et des gestionnaires vietnamiens et étrangers y ont l’opportunité de participer à sept tables rondes qui présentent le rôle de la science éthique dans des thèmes tels que : la santé et la manipulation des gènes, l'environnement et la biodiversité, le développement durable, l'enseignement des sciences, technologie d'intelligence artificielle, la paix et le désarmement.

Photo de famille des participants du colloque international intitulée "Science, éthique et développement humain", le 13 septembre à l’ICISE. Photo : ICISE

En outre, on y compte deux tables rondes particulières. La première est la discussion sur la façon dont les parlements peuvent jouer efficacement un rôle dans la planification dans l'utilisation éthique de la science pour le bien social et de la paix, en particulier dans le temps de crise. La deuxième aborde la relation entre la science et la planification des politiques pendant la pandémie pour protéger les citoyens.Prenant sa parole d’ouverture, le Pr-Dr Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, président du Conseil théorique central et directeur de l'Académie politique nationale Hô Chi Minh, a informé que le Vietnam a besoin de grands efforts sur le chemin du développement rapide et durable, transformant les défis en opportunités pour percer et s'élever, afin que la science, la technologie et l'innovation soient véritablement la principale force motrice de la politique nationale pour le développement du pays dans la période à venir."Nous comprenons que, pour faire ces choses, il est nécessaire d'avoir la compagnie de la communauté scientifique vietnamienne et internationale. En partageant notre vision et notre orientation de développement, nous voulons que les invités internationaux soient plus pleinement conscients de la détermination et des actions fortes du Vietnam dans ses efforts pour orienter la science vers l'objectif le plus élevé : le développement global des personnes, les efforts pour développer le pays rapidement et durablement, contribuer à la réalisation des objectifs mondiaux de développement inclusif et durable", souligne-t-il, avant d’ajouter : "Avec amour et respect pour notre merveilleuse planète, nous souhaitons à la communauté des scientifiques de continuer à avoir de nombreuses inventions et innovations pour contribuer au développement, à la paix et au bonheur de l'humanité".Dans son message envoyé à l’événement, l’ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery, a exprimé que la science ne peut pas être envisagée sans conscience et donc sans éthique. Le scientifique est le premier maillon, la discipline vient ensuite en lien avec tous les autres champs disciplinaires eux-mêmes portés par les nations individuellement et collectivement, de plus en plus, espérons-le. "Merci à vous pour votre contribution à ces sujets majeurs, merci à nos amis Jean et Kim pour leur dévouement à la science et à l’enseignement supérieur, merci à l’ICISE pour offrir le cadre idéal d’une réflexion scientifique de haut niveau international. ICISE comme symbole fort de la coopération scientifique de la France et du Vietnam depuis de nombreuses années", souligne-t-il.Pour sa part, le président de l’Union internationale de physique pure et appliquée (UIPPA), Michel Spiro, a indiqué que la recherche fondamentale est guidée par la curiosité et la source de découvertes imprévisible de découverte qui ensuite servent pour le développement durable. D’après lui, les chercheurs doivent toujours avoir en tête si travail peut servir le développement durable et en retour la société doit leur donner les moyens et la liberté de chercher, de collaborer et doit les écouter. Demain, il est prévu de quatre tables de rondes à l’ICISE.* L'Année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable 2022 contribuera à souligner le rôle crucial des sciences fondamentales pour le développement durable et à souligner leurs contributions à la mise en œuvre du Programme 2030 et à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).Ces objectifs sont fortement alignés sur la mission du Conseil scientifique international (International science council – ISC) d'accroître la prise de décision fondée sur des données probantes sur les défis mondiaux urgents, et sa vision de la science en tant que bien public mondial. La proposition pour l'Année a été élaborée par l'Union internationale de physique pure et appliquée (IUPAP), sous la direction de Michel Spiro, président de l'IUPAP, avec les encouragements et le soutien de l'ISC et de ses nombreux membres, des institutions partenaires et de l'UNESCO. – CVN/VNA