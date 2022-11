le Dr Chea Vandeth, ministre cambodgien des Postes et des Télécommunications, remet le premier prix du concours à l'équipe Green Letter. Photo: Fondation de l'ASEAN



L'équipe Green Letter, comprenant deux étudiantes vietnamiennes, Ma Thi Ngoc Bich et Ngo Quoc Anh Thu de l'Université RMIT Vietnam, a remporté le premier prix du concours régional ASEAN Data Science Explorers (ASEAN DSE) 2022. Leur présentation était axée sur la gestion des déchets électroniques.

Les résultats de la finale du concours ont été annoncés le 20 octobre par la multinationale de logiciels SAP et la Fondation de l’ASEAN.

“Nous sommes très heureuses de remporter la première place de la 6e Finale régionale du concours ASEAN DSE 2022. En tant qu'étudiantes en économie et en finance, l'analyse de données est un domaine assez nouveau pour nous. Gagner ce concours nous donne une occasion inestimable d'explorer et d'exceller dans une compétence qui est cruciale pour que les jeunes s'épanouissent à l'ère numérique”, a déclaré Ma Thi Ngoc Bich de l’équipe Green Letter.

“Participer à cette 6e Finale régionale ASEAN DSE 2022 a été une expérience très spéciale pour nous. C'était vraiment un parcours difficile mais enrichissant qui nous a rendues meilleures en tant que jeunes”, a déclaré Ngo Quoc Anh Thu, coéquipière de Ma Thi Ngoc Bich.

La Finale régionale 2022 s'est déroulée du 10 au 12 octobre à Phnom Penh, au Cambodge.

L'équipe Brunei Adventurer, composée d'Aida Aimanudin et de Dk Amirah Najibah Pg Aliuddin de l'Université Brunei Darussalam, a remporté la 2e place. Leur présentation était axée sur la façon dont la mode affecte l'environnement.

L'équipe 002, composée de Cham Swee Han de l'Université de Taylor et de Tan Yong Ze de l'Université de Sunway, en Malaisie, a obtenu le 3e prix. Leur présentation portait sur la durabilité des pratiques agricoles chez les petits exploitants.

Les trois équipes ont été honorées par le jury pour leurs excellentes idées et solutions basées sur les données qui ont mis en évidence six Objectifs de Développement durable des Nations Unies (ODD), à savoir: ODD 6 (Eau propre et assainissement); ODD 7 (Énergie propre et d'un coût abordable); ODD 8 (Travail décent et croissance économique); ODD 11 (Villes et communautés durables); ODD 12 (Consommation et production responsables); et ODD 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques).

“L'ASEAN Data Science Explorers incarne l'engagement de l'ASEAN vis-à-vis des jeunes de l’ASEAN pour les préparer à l’économie de demain. Cette initiative joue un rôle important en incitant les étudiants à proposer des solutions innovantes et durables aux problèmes d’aujourd’hui. Le concours vise ainsi à encourager la créativité dans la région et à fournir l’espace de dialogue nécessaire pour promouvoir l'analyse de données, qui est au cœur du Plan directeur numérique de l'ASEAN 2025. Le Cambodge, en tant que président de l'ASEAN cette année, fut honoré d'accueillir ce programme”, a déclaré le Dr Chea Vandeth, ministre cambodgien des Postes et des Télécommunications.

Le ministre cambodgien s’est déclaré convaincu que les jeunes d’aujourd’hui sauront acquérir les compétences nécessaires pour créer un environnement de travail plus collaboratif qui répondra parfaitement à des défis de plus en plus exigeants.

Tout au long des trois jours qu’a duré l'événement, la Fondation de l’ASEAN et SAP ont organisé une série d'activités pour les finalistes régionaux afin de renforcer leurs compétences mais aussi développer leur conscience d'être des citoyens de l'ASEAN.

ASEAN DSE est un programme régional de la Fondation de l’ASEAN et SAP, qui vise à développer l’engagement et la pensée critique parmi les étudiants universitaires de l'ASEAN. Depuis sa création en 2017, le programme a équipé plus de 43.800 jeunes et 2.600 éducateurs de compétences en analyse de données, à travers l’exploitation du logiciel Analytics Cloud de SAP. Pour en savoir plus sur ASEAN DSE, veuillez consulter le site www.aseandse.org ou son groupe sur Facebook. -VietnamPlus