Hanoi, 14 août (VNA) - An Trân (14 ans) vient de publier une vidéo dans laquelle elle interprète au saxophone "Quel âge avez-vous?" de Trinh Công Son à Hô Chi Minh-Ville.

La jeune saxophoniste An Trân, fille de Trân Manh Tuân.

La vidéo d'An Trân montre une jeune fille passionnée de musique qui vit dans l’amour de sa famille et de ses amis. Son instrument de prédilection c’est le saxophone et elle en joue dans sa nouvelle vidéo sous le regard fier de toute sa famille.La chanteuse Trinh Vinh Trinh (sœur cadette de Trinh Công Son) ainsi que Tân Son ont participé à la vidéo en tant qu’invitées. Elle a été réalisée par Diêp Van, et comporte de nombreuses scènes tournées à Hô Chi Minh-Ville et sur l'île de Phu Quy.C’est l'artiste Trân Manh Tuân qui a privilégié le jazz pour sa fille. "Je suis fier de ma fille. An Trân est vraiment le plus grand projet de ma vie. Elle est prête pour son voyage intérieur pour devenir artiste", a-t-il déclaré.En choisissant la célèbre chanson de Trinh Công Son, An Trân a déclaré qu'elle souhaitait exprimer son affection pour cet immense artiste. "Je vais bientôt étudier aux États-Unis. Grâce à cette vidéo, je pourrai présenter la musique de Trinh Công Son à mes nouveaux amis, contribuant ainsi également à la promotion de la musique contemporaine vietnamienne", a-t-elle ajouté. Elle vient de remporter une bourse de l’Académie Idyllwild Arts, en Californie (États-Unis).Le nom complet d’An Trân est Trân Dam An Phúc. Elle est née en octobre 2004. Elle a joué du saxophone sur scène lors de l'émission de télévision "Dâu Ân" en 2013. An Trân a également joué en solo avec l'Orchestre symphonique national du Vietnam en 2014 et rejoint le Festival One Jazz en Thaïlande en 2015 ainsi que le Sommet de l'APEC à Dà Nang en 2017.Elle a été la plus jeune artiste invitée à se produire au programme "We Are ASEAN - We Are One" au Sommet de l'ASEAN en Thaïlande en 2019. Actuellement, elle est ambassadrice du Fonds de bourses d’études Trinh Công Son. - CVN/VNA