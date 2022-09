Hanoi (VNA) - L'industrie de la logistique au Vietnam se développe vigoureusement grâce à la croissance de l'industrie du commerce électronique, selon Savills Vietnam.

Photo : VNA

C'est l'un des facteurs qui font que la demande d'immobilier logistique augmente fortement, a-t-il déclaré.

Une enquête de Savills Vietnam a montré que l'industrie de la logistique au Vietnam connaît une croissance significative en raison du développement de l'économie nationale et des secteurs de la fabrication et du commerce électronique.

Selon un rapport sur l'indice de logistique des marchés émergents publié plus tôt cette année par Agility, l'un des principaux fournisseurs de services de logistique et de transport en 2022, le Vietnam se classe 11e parmi les 50 premiers marchés émergents du monde, seulement derrière l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande dans l'Association des pays d'Asie du Sud-Est.

Photo : VNA

Le marché vietnamien du transport et de la logistique devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 % au cours de la période 2021-2026. Le gouvernement vietnamien encourage les entreprises manufacturières et attire les investissements en établissant des zones industrielles et économiques. Malgré les défis de la pandémie de COVID-19, cette industrie continue de prospérer grâce aux opportunités créées par la production et la consommation nationales, la croissance économique, les accords de libre-échange (ALE) et le boom du commerce électronique.

Selon Matthew Powell, directeur de Savills Hanoi, le Vietnam est une destination pour de nombreuses entreprises des secteurs de la fabrication et de la logistique, en particulier avant le développement de l'industrie du commerce électronique. Cela s'accompagne d'une demande accrue d'immobilier industriel de haute qualité.

Actuellement, de nombreuses entreprises éprouvent des difficultés dans la recherche d'emplacements pour leurs usines et entrepôts. Les parcs industriels et la logistique des entrepôts, en particulier autour des grandes villes comme Hanoï, ont des taux d'occupation élevés allant même jusqu'à près de 100 % dans de nombreux endroits. L'offre d'immobilier industriel diminue pour suivre la demande des entreprises.

Cela offre une opportunité aux promoteurs immobiliers internationaux d'investir au Vietnam, a-t-il déclaré.

De nombreux investisseurs saisissent l'opportunité de lancer des produits adaptés au marché, par conséquent, la pénurie d'approvisionnement sera bientôt résolue dans les mois à venir, a déclaré Matthew Powell. - VNA