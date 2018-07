Le général de division Bui Van Thanh, vice-ministre de la Sécurité publique. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Bureau Politique, le Secrétariat ont tenu le 28 juillet à Hanoi une réunion sous l’égide du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong.

Après avoir examiné la demande de la Commission du contrôle du Comité central du Parti dans le rapport No 130-TTr/UBKTTU du 27 juillet 2018 sur l’examen et l’application des sanctions disciplinaires contre le général de division Bui Van Thanh, vice-ministre de la Sécurité publique, le Bureau Politique a constaté que M. Thanh, membre du Comité central du Parti de la Sécurité publique, vice-ministre de la Sécurité publique, chargé directement du Département général IV, ancien membre de la Permanence du Comité du Parti et ancien vice-directeur général du Département général IV, devait être responsable des violations et des fautes de la Permanence du Comité du Parti du Département général IV.

Le général de division Bui Van Thanh, lui-même, avait violé le principe du centralisme démocratique, avait manqué de responsabilité et de supervision, avait relâché la direction et la gestion, laissant ainsi se produire beaucoup de violations et de fautes au Département général IV. Bui Van Thanh avait violé les réglementations sur la protection des secrets d'État et les règlements de travail du ministère de la Sécurité publique. Il avait signé des documents proposant la vente d'un certain nombre de maisons et de terrains de sécurité à l’encontre de la loi. Il avait aussi signé un certain nombre de documents qui ne relèvent pas de son responsabilité.

Les violations de Bui Van Thanh ont laissé des graves conséquences, nuisant au prestige de l'organisation du Parti et du secteur de la Sécurité publique, causant les indignations au sein de la société, faisant impérieuse l’opinion publique. Sur la base de la règlementation du travail du Comité central du Parti, du Bureau Politique, du Secrétariat du XIIe mandat, de la décision No 102-QD/TW du Bureau Politique concernant les sanctions disciplinaires contre les membres du Parti ayant commis des fautes, le Bureau Politique a décidé de relever de toutes ses fonctions au sein du Parti.

Le Bureau Politique a demandé au Comité chargé des affaires du Parti du gouvernement d’appliquer de sanctions administratives contre Bui Van Thanh et de le soumettre à la rétrogradation, ce afin d’assurer la conformité avec les sanctions appliquées par le Parti.

Le Bureau Politique a étudié la proposition de la Commission centrale de contrôle dans le rapport No 131-TTr/UBKTTW du 27 juillet 2018 concernant l’application de sanctions disciplinaires à l’encontre du général de corps d’armée Tran Viet Tan, ancien membre du Comité central du Parti de la Sécurité publique, ancien vice-ministre de la Sécurité publique.

Le Bureau politique a constaté que Tran Viet Tan n’avait pas rempli ses responsabilités ni ses missions de direction et a manqué de contrôle et de supervision. Il avait signé certains documents violant des règlements sur la protection des secrets de l’Etat, causant des graves conséquences et des mauvaises influences sur le prestige du secteur de la sécurité publique ainsi que de mauvaises opinions au sein de la société.

Conformément aux règlements de travail du Comité central du Parti, du Bureau Politique et du Secrétariat du XIIe mandat, à la décision No 102-QD/TW du Bureau politique sur l’application des sanctions disciplinaires à l’encontre des membres du Parti ayant commis des infractions, le Bureau politique de décidé de destituer Tran Viet Tan du poste du membre du Comité central du Parti de la Sécurité publique durant mandat 2011-2016.

Le Bureau Politique a demandé au Comité chargé des affaires du Parti du gouvernement d’appliquer de sanctions administratives contre Tran Viet Tan et de le soumettre à la rétrogradation, ce afin d’assurer la conformité avec les sanctions appliquées par le Parti.



Le même jour, après avoir examiné le rapport No 129-TTr/UBKTTW, du 27 juillet de la Commission central du contrôle du Parti, sur la demande de l’application de sanctions disciplinaires contre le général de corps d’armée Phuong Minh Hoa, ancien membre du Comité central du Parti, ancien vice-président du Département général de la Politique de l'Armée populaire du Vietnam, ancien secrétaire du Comité du Parti et ancien commissaire politique, ancien secrétaire adjoint du Comité du Parti et ancien commandant de l’Armée de l’air et de la défense anti-aérienne, le Secrétariat a constaté que Phuong Minh Hoa doit être responsables des violations commises par la Permanence du Comité du Parti de l’Armée de l’air et de la défense anti-aérienne pendant le mandat 2010-2015, lorsqu’il assumait la poste du secrétaire du Comité du Parti et commissaire politique, secrétaire adjoint du Comité du Parti et commandant de l’Armée de l’air et de la défense anti-aérienne

Il avait violé le principe de centralisme démocratique et les règlements réglementation de travail. Il n’avait pas respecté les règlements de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense dans la gestion, l’utilisation de terrains militaires et de terrains planifiés à des fins militaires ; il n’avait pas rempli ses missions de direction et de gestion, ni assuré la supervision et le contrôle. Cela avait conduit à des infractions au sein des organisations du Parti et de ses membres. Plusieurs membres ont été pénalement sanctionnés. En plus, il a directement signé des documents sur l’utilisation de terrains et approuvé des projets économiques enfreignant la loi.

Des infractions et des fautes de Phuong Minh Hoa sont très sévères, nuisant au prestige de l'organisation du Parti de l’armée. En se basant sur la règlementation No 102-QD/TW du Bureau Politique concernant les sanctions disciplinaires contre les membres du Parti ayant commis des fautes, le Bureau Politique a décidé de donner un avertissement contre Phuong Minh Hoa. -VNA