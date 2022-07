Nguyen Thanh Phong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a présidé le 8 juillet à Hanoï une réunion du Bureau Politique pour examiner et appliquer des sanctions disciplinaires à l’encontre du Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville pour le mandat 2016-2021 et de Nguyen Thanh Phong, membre du Comité central du Parti, chef adjoint de la Commission centrale de l’économie du Parti, ancien secrétaire adjoint du Comité du Parti de la ville, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et ancien président du Comité populaire de la ville pour le mandat 2016-2021.

Après avoir examiné la demande de la Commission centrale du contrôle du Parti, le Bureau Politique a conclu que le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville pour le mandat 2016-2021 avait violé le principe du centralisme démocratique, les règlementations du travail ; manqué de responsabilité ; négligé la gestion et direction, laissant le Comité populaire municipal et de nombreuses organisations et individus violer les règlementations du Parti, les lois de l'État en matière de gestion de bien de ; laissant se produire dans la ville de nombreuses affaires avec les sanctions appliquées à de nombreuses organisations du Parti, les membres du Parti, dont de hauts dirigeants, des responsables de départements, de secteurs de la ville.

Nguyen Thanh Phong, en tant que secrétaire adjoint du Comité du Parti de la ville, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et président du Comité populaire de la ville, avait violé la règlementation sur ce que les membres du Parti ne peuvent pas faire, la règlementation sur la responsabilité de donner l'exemple. Il doit être responsable et subir de la responsabilité d’un leader devant les violations et fausses commis par le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville pour le mandat 2016-2021 ; assumer la responsabilité directe, la responsabilité personnelle devant des violations et défauts dans l'exécution de ses tâches assignées.

Les violations et les défauts du Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville pour le mandat 2016-2021 ont causé de très graves conséquences. Ces infractions de Nguyen Thanh Phong a aussi causé de graves conséquences et d'énormes pertes de bien de l’Etat ; provoquant une mauvaise opinion publique, une irritation au sein des cadres, des membres du Parti et du peuple ; nuisant au prestige de l’organisation du Parti, de l’autorité, du développement socio-économique de la ville et de lui-même.



Le Bureau politique a décidé d'appliquer un avertissement à l’encontre du Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire Ho Chi Minh-Ville pour le mandat 2016-2021 et de Nguyen Thanh Phong. -VNA