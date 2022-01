Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Secrétariat du CC du Parti communiste du Vietnam a émis un avertissement en tant que mesure disciplinaire à l’encontre de la délégation du Parti de la Croix-Rouge du Vietnam pour le mandat 2017 - 2022.

La décision a été prise lors de la réunion du Secrétariat du CC du Parti sous l’égide du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, tenue le 15 janvier.

En conséquence, la délégation du Parti à la Croix-Rouge du Vietnam reçu un avertissement à titre de mesure disciplinaire pour avoir enfreint le règlement de travail du Parti, montrant le manque de responsabilité et le relâchement de la direction qui ont conduit à des violations et des lacunes dans l'organisation et le travail du personnel, la gestion financière, ainsi que planification, organisation et gestion des agences de presse sous l'égide du Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam.



De telles violations ont causé de graves conséquences, affectant négativement l'accomplissement des tâches politiques et le prestige de la délégation du Parti et de la Croix-Rouge du Vietnam.

Le Secrétariat a décidé de destituer Sung Minh Sinh de son poste de membre du Comité permanent du Parti de la province de Ha Giang, chef de la commission des affaires intérieures du Comité du Parti de la province montagneuse de Ha Giang, pour les mandats 2015 – 2020, et 2020 – 2025.

Il a décidé de destituer Pham Van Phong de toutes ses fonctions au sein du Parti, alors qu'il occupait le poste de membre du Comité du Parti de la province de Ba Ria – Vung Tau (Sud), secrétaire adjoint du comité du Parti, commandant des gardes-frontières de la province de Ba Ria - Vung Tau (de 2015 à février 2020).

Des expulsion du Parti sont menées pour Cao Minh Chu, membre du Comité du Parti de la ville de Cân Tho, secrétaire du Comité du Parti du service de la Santé de Cân Tho, directeur adjoint du service de la Santé de Cân Tho ; Bui Thi Le Phi, ex-membre du Comité du Parti de la ville de Cân Tho, ex-secrétaire du Comité du Parti du service de la Santé de Cân Tho, ex-directrice de ce service; Luong Thanh Hai, ex-membre du Comité du Parti de la province de Nghê An, ex-secrétaire du Comité du Parti de la commission des ethnies de Nghê An, ex-chef de cette commission. -VNA