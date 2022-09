Hanoi (VNA) – Le programme de développement des talents technologiques de Samsung (Samsung Innovation Campus) de la promotion 2022-2023 a été officiellement lancé, le 21 septembre à Hanoï, par Samsung Vietnam, Samsung Vina Electronics et JA Vietnam.

Cérémonie de lancement du programme de développement des talents technologiques de Samsung, le 21 septembre à Hanoï. Photo : baodautu.vn.





Samsung Innovation Campus est un projet pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans qui fournit aux étudiants des connaissances technologiques pour leur donner une base solide en technologie à mettre en pratique dans la vie réelle.

Le programme a fait ses débuts en 2019 et s’est depuis étendu à 33 pays à travers le monde, dont les États-Unis, l’Allemagne, l’Espagne, Singapour, la Malaisie et la Thaïlande.

Lancé au Vietnam en 2019, le programme a depuis attiré la participation de 3 000 enseignants et étudiants.

Suite à ses succès, Samsung Innovation Campus de la promotion 2022-2023 continuera d’organiser un certain nombre de formations pour 3 000 participants supplémentaires.

Prenant la parole lors de la cérémonie de lancement, Choi Joo Ho, directeur général de Samsung Vietnam, a noté que le programme proposera trois cours de formation aux compétences techniques, à savoir l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle (IA) et le Big Data et un cours de codage et de programmation (C&P).

Il a exprimé son espoir que grâce à ce programme, les jeunes Vietnamiens deviendront des talents technologiques et dirigeront le pays grâce à l’industrie 4.0. – NDEL/VNA