Animaux sauvages saisis à An Giang. Photo: VNA

An Giang (VNA) – Les gardes-frontières de la province d’An Giang (Sud) ont détecté et saisi le 26 juillet, 94 individus d’iguane et de tortue.

Ces animaux sauvages ont été laissés par des trafiquants au bord de la rivière Hau, dans le district d’An Phu, après qu’ils avaient détecté la présence des gardes-frontières locaux.

Quelque 52 iguanes et 42 tortues, d’un poids total de 335kg, ont été remis au Département des gardes-frontière d’An Giang pour les besoins de l'enquête et une prise en charge par des services compétents. -VNA