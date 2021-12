Le président de l' Assemblée nationale Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue a présidé le 23 décembre à Hanoï la quatrième réunion du Comité de direction chargé d’élaborer les sujets thématiques assignés au Comité chargé des affaires du Parti de l’AN, dans le cadre du projet « Stratégie d’édifier et de perfectionner l'État de droit socialiste au Vietnam d’ici l’an 2030, d’orientation à 2045".

Le comité a commenté le 11e sujet intitulé "Rénover l'organisation, améliorer la qualité des activités de l'AN pour répondre aux exigences de l’édification et du perfectionnement de l'État de droit socialiste au Vietnam".

La quatrième réunion du Comité de direction chargé d’élaborer les sujets thématiques assignés au Comité chargé des affaires du Parti de l’AN. Photo : VNA



S’exprimant lors de la réunion, Vuong Dinh Hue a souligné le professionnalisme des députés. Selon le dirigeant, il faut calculer soigneusement la structure des députés à plein temps et les normes des députés. Il a accordé une attention particulière à la structure du Conseil des ethnies et des Commissions de l'AN.

Concernant le Comité permanent de l'AN, le président de l’AN a indiqué que l'agence de rédaction avait proposé de transférer progressivement certaines fonctions de l’AN au Comité permanent de l’AN.

A propose de la campagne électorale et les rencontres avec les électeurs, le chef de l’organe législatif a demandé d'étudier davantage la démocratie socialiste dans les activités des députés, la démocratie dans les activités de l’AN. Il faut encore améliorer et innover l'interaction entre les députés et les électeurs et le peuple.

Vuong Dinh Hue a également souligné la nécessité d'étudier l'institution du Secrétaire général ; d’accroître les activités d’interpellation et d'explication au sein du Comité permanent de l’AN et des organismes de l’AN ; de renouveler la collecte des votes de confiance ; d’étudier les relations entre l’AN, le Comité permanent de l’AN et le Conseil populaire ; d’étudier sur la structure des membres du Conseil des ethnique et des commissions de l’AN. -VNA