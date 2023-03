Hanoï (VNA) - La réunion thématique de mars du gouvernement sur la préparation de lois a débuté le 27 mars au matin à Hanoï, sous la présidence du Premier ministre Pham Minh Chinh.Dans l'immédiat, il est nécessaire de se concentrer sur la préparation de propositions relatives au programme d’élaboration de lois et ordonnances en 2024, à l'ajustement du programme en 2023 et à d’autres projets de documents pour soumettre à l’Assemblée nationale lors de sa 5e session, a déclaré le Premier ministre.Les membres du gouvernement doivent continuer à donner leurs avis sur les projets de textes juridiques, consolider les unités chargées de la préparation des textes juridiques et réserver des ressources humaines et financières à ce travail, a-t-il demandé.

Photo: VNA

Lors de cette réunion, le gouvernement donne des avis sur le projet de résolution de l'Assemblée nationale sur le pilotage de certains mécanismes et politiques visant à éliminer les difficultés et les obstacles dans l’investissement et la construction d’ouvrages de transport ; certaines nouvelles politiques concernant la gestion des entrées, des sorties, du transit et de la résidence des étrangers au Vietnam ; le projet de loi sur l'identité et la citoyenneté (amendée) ; le projet de loi sur les établissements de crédit (amendée) ; la proposition sur l’élaboration d’une loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur les sorties et entrées des citoyens vietnamiens et de la loi sur les sorties, les entrées, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam. -VNA