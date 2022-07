Le président Nguyen Xuan Phuc (debout) lors de la réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La 2e réunion du Comité de pilotage de l’élaboration du projet « Bilan de la Résolution du 8e Plénum du Comité central du Parti (11e exercice) sur la Stratégie de défense nationale dans la nouvelle situation » a eu lieu le 15 juillet à Hanoï.



La réunion a été présidée par Nguyen Xuan Phuc, membre du Bureau politique, président de la République, chef de ce Comité de pilotage.



Pour dresser le bilan de 10 ans de mise en œuvre de la Résolution en 2023, le président Nguyen Xuan Phuc a demandé à l’équipe de rédaction de recueillir les avis et idées présentés lors de cette réunion pour finaliser le projet qui devra souligner les résultats importants de la Résolution en matière de défense, de sécurité, de développement socio-économique, d’intégration internationale…



Le chef de l’Etat a également suggéré de préciser les lacunes et les limites et leurs causes, de tirer des enseignements, d’identifier des risques et de définir des objectifs de défense nationale dans les 10 prochaines années… Il a proposé d’organiser des symposiums dans les temps à venir pour recueillir des avis sur l’élaboration du projet. -VNA