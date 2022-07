L’ambassade du Vietnam au Venezuela a organisé un colloque en format hybrique sur la réalité de la rénovation et du développement vers socialisme au Vietnam et les leçons d’expérience pour le Venezuela.

Près de cinq décennies après l'établissement de leurs relations diplomatiques, le Vietnam et la France maintiennent toujours une coopération fructueuse dans tous les domaines.

La Commission des finances et du budget de l’Assemblée nationale du Vietnam et la Commission de la planification, des finances et de l’audit de l’Assemblée nationale du Laos échangent leurs expériences.