Panorama de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La réunion périodique d’octobre du gouvernement a eu lieu le 29 octobre, sous la présidence du Premier ministre, Pham Minh Chinh.



La réunion a permis d’évaluer la situation socio-économique nationale en octobre et au cours des 10 derniers mois, la mise en oeuvre du programme de reprise et de développement socio-économiques, le décaissement des investissements publics… Les participants ont également discuté des tâches et mesures à prendre dans les temps à venir.



Selon un rapport du ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, malgré de nombreuses difficultés, la situation socio-économique nationale en octobre et au cours des 10 derniers mois a continué à se redresser avec une croissance positive. L'IPC moyen sur 10 mois a augmenté de 2,89%. Au 25 octobre, le crédit a augmenté de 11,48% par rapport à la fin de l'année dernière. Pour les 10 premiers mois de l’année, le pays a affiché un excédent commercial estimé à 9,4 milliards de dollars… En plus des résultats encourageants, l'économie nationale a rencontré plusieurs difficultés et défis, a indiqué le rapport, précisant, entre autres, les pressions croissantes sur les marchés financier et monétaire.



Lors de la réunion, le Premier ministre a indiqué qu'au cours des 10 derniers mois, la situation socio-économique s'était améliorée dans la plupart des domaines avec de nombreux points positifs. Toutefois, le chef du gouvernement a pointé les difficultés et les obstacles à lever.

Le Premier ministre, Pham Minh Chinh, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA





S'agissant des tâches futures, Pham Minh Chinh a souligné que les réponses politiques devraient être plus opportunes, précises et efficaces.



L'objectif général est d’assurer la stabilité macroéconomique, de favoriser la croissance et d'assurer les grands équilibres, a-t-il rappelé, avant d’insister sur la nécessité de mener les politiques monétaire et budgétaire avec prudence, fiabilité, souplesse et efficacité.



Le Premier ministre a ordonné aux ministères, organes et localités d’accélérer le décaissement des investissements publics, la mise en œuvre des trois programmes cibles nationaux et du programme de reprise et de développement socio-économiques.



Parallèlement, il est important d’accélérer la réforme administrative et la transformation numérique, de poursuivre la recherche pour proposer des politiques adaptées à la réalité, assurer la sécurité sociale et améliorer la vie des personnes, de promouvoir la prévention et la lutte contre la corruption…-VNA