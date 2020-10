Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung lors de la réunion virtuelle des hauts officiels de l'ASEAN le 7 octobre. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung, également chef de la délégation vietnamienne des hauts officiels sur l'ASEAN, a présidé mercredi 7 octobre une réunion virtuelle des hauts officiels du bloc régional (SOM).



Les chefs des SOM des pays membres de l'ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) et un secrétaire général adjoint de l'ASEAN étaient présents.



Les pays se sont déclarés satisfaits des résultats de la coopération de l’ASEAN depuis le début de l’année. Ils ont constaté que sous la direction du Vietnam en tant que président de l'ASEAN en 2020, le processus d’édification de la Communauté de l'ASEAN avait été activement mis en œuvre, les initiatives de l'ASEAN en 2020 étant réalisés dans les délais prévus.



En ce qui concerne la Mer Orientale, les participants ont réaffirmé la position de l'ASEAN lors du 36e Sommet de l'ASEAN et de la 53e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres, soulignant l'importance du maintien et de la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale. Les pays se sont engagés à mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), à collaborer avec la Chine pour achever prochainement les négociations d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, conforme au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Les hauts officiels ont adopté un document de référence (TOR) pour établir des réserves régionales de matériel médical et le Fonds de l'ASEAN de réponse au COVID-19. Ils ont discuté du projet initial du Cadre de reprise intégrale de l'ASEAN et déclaré leur soutien pour la politique d’établissement de corridors de voyage de l'ASEAN dans le contexte où le COVID-19 est encore compliqué.



Les pays ont accepté de soutenir la proposition du Vietnam sur la publication d’une Déclaration de l’ASEAN 3 sur la résilience économique et financière pour répondre aux défis émergents.



Lors de la réunion, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung a souligné qu'en tant que président de l'ASEAN 2020, le Vietnam menait activement les préparatifs du 37e Sommet de l'ASEAN, pour qu’il soit couronné de succès pour une ASEAN «cohésive et réactive». Il a demandé une coordination plus active des pays membres et des agences de l’ASEAN pour réaliser les initiatives prioritaires de l’ASEAN en 2020 dans les délais. -VNA