Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une réunion virtuelle des hauts officiels de l’ASEAN 3 a eu lieu le 22 juin, avec la participation de représentants des pays membres de l’ASEAN, de la Chine, du Japon et de la République de Corée.



Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung, chef de la délégation des hauts officiels vietnamiens chargés des affaires de l’ASEAN (SOM ASEAN Vietnam), y a participé.



Lors de la réunion, les participants ont salué les progrès de la coopération de l’ASEAN 3.



La Chine, le Japon et la République de Corée ont tous affirmé leur soutien actif continu aux initiatives de l'ASEAN sur la prévention et le contrôle du COVID-19. Ils ont affirmé qu’ils aideraient les pays de l'ASEAN à améliorer leurs capacités en matière de médecine préventive, à effectuer des recherches et à accéder aux vaccins contre le COVID-19.



Les pays de l'ASEAN ont déclaré apprécier l’octroi par la Chine de 100 millions de doses de vaccins aux pays de l’ASEAN et son engagement à continuer de leur fournir des vaccins. Le Japon et la République de Corée ont contribué au mécanisme COVAX AMC et ont continué de s’engager à fournir 1 milliard de dollars et 200 millions de dollars, respectivement, à ce mécanisme pour fournir des vaccins aux pays pauvres et en développement.



Les pays de l'ASEAN 3 ont convenu de se coordonner étroitement pour maintenir et faciliter les échanges commerciaux et les investissements, étendre la connectivité régionale et lever progressivement les restrictions de voyage entre les pays de la région lorsque les conditions le permettent. La Chine, le Japon et la République de Corée ont convenu d'étendre leur coopération avec l'ASEAN dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique et la croissance verte... Les participants se sont engagés à continuer de promouvoir la libéralisation du commerce et les liens économiques régionaux, et à ratifier et mettre en œuvre rapidement l’accord de Partenariat régional économique global (RCEP).



Lors de la réunion, le vice-ministre vietnamien Nguyen Quoc Dung a proposé à la Chine, au Japon et à la République de Corée de partager des expériences liées à la réponse à l’épidémie, d’aider l’ASEAN à renforcer la capacité de production de vaccins et à acheter des vaccins à temps opportun pour ses populations.