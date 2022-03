L'ambassadeur Dang Hoang Giang prend la parole. Photo: VNA

New York (VNA) - Le Vietnam a appelé le 1er mars au dialogue et à la protection de la population lors du 2e jour de la session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la situation en Ukraine.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a affirmé la position constante du Vietnam sur le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques sur la base du respect du droit international et de la Charte des Nations Unies, notamment l'importance de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale des États, ainsi que le principe de non-ingérence et non-recours à la force dans les relations internationales.

Sur la situation en Ukraine, l'ambassadeur a exprimé sa profonde préoccupation et a appelé à la retenue, à la fin du recours à la force, à la reprise du dialogue et à la recherche de solutions durables aux désaccords.

En conséquence, le diplomate vietnamien s'est félicité du dialogue du 28 février entre les deux délégations de l'Ukraine et de la Russie et a espéré que les parties concernées poursuivraient le dialogue.

En outre, Dang Hoang Giang a insisté sur la garantie de la sécurité de la population, la protection des infrastructures essentielles, conformément au droit international humanitaire et exhorté la communauté internationale à promouvoir l'aide humanitaire aux civils.

Il a suggéré aux parties concernées d'assurer la sécurité et la sûreté des communautés expatriées vivant en Ukraine, y compris la communauté vietnamienne, et de créer des conditions favorables à l'évacuation des citoyens vietnamiens.

L'Assemblée générale des Nations Unies votera pour adopter une résolution demandant à la Russie de retirer ses troupes de l'Ukraine le 2 mars. -VNA