Le PM Nguyen Tan Dung préside la réunion du sous-comité socio-économique sur les préparatifs du congrès national du Parti. Photo: VNA



Hanoi, 18 décembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présidé la deuxième réunion à Hanoï du sous-comité socio-économique, l'un des nombreux sous-comités créés en vue de la préparation du treizième Congrès national du Parti communiste du Vietnam.La réunion visait à définir une feuille de route spécifique pour réaliser les tâches importantes du sous-comité, qui consistent à élaborer deux documents destinés au congrès: la stratégie décennale de développement socio-économique pour 2021-2030 et le plan quinquennal de développement socio-économique 2021-2025.Le Premier ministre, qui dirige le sous-comité, a souligné la nécessité de prévoir les futures fluctuations auxquelles le pays pourrait être confronté au cours des cinq à dix prochaines années, afin de concevoir une réponse appropriée.Il a suggéré de mettre en commun l'intelligence des organisations et des individus, en particulier des instituts de recherche.Le chef du gouvernement a exhorté le sous-comité à travailler d'arrache-pied afin d'achever les projets détaillés de la stratégie de développement socio-économique 2021-2030 et du plan de développement socio-économique 2021-2025 d'ici avril prochain.Il a déclaré qu'il était nécessaire de procéder à une analyse approfondie de l'économie vietnamienne à l'heure actuelle pour identifier des problèmes tels que les difficultés du marché des capitaux et du marché foncier, la répartition inappropriée des ressources et le fonctionnement inefficace des entreprises d'État, en vue de proposer des solutions.Le Premier ministre a demandé que les documents clarifient les relations entre l’économie, la société et l’environnement, les liens entre développement rapide et développement durable, ainsi qu’entre développement complet et développement de secteurs clés, avec lesquels ces secteurs sont essentiels, de manière à garantir une économie autonome et ouverte parallèlement à l'intégration internationale.Le 13e Congrès national du Parti devrait se tenir au cours du premier trimestre de 2021. –VNA