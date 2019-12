Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères To Anh Dung (droite) et le Secrétaire d'Etat au ministère fédéral des Affaires étrangères d’Allemagne, Andreas Michaelis. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La 5e réunion du Groupe de direction stratégique Vietnam-Allemagne a eu lieu le 4 décembre à Hanoï, sous la co-présidence du vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères To Anh Dung et du Secrétaire d'Etat au ministère fédéral des Affaires étrangères d’Allemagne, Andreas Michaelis.



Lors de la réunion, les deux parties ont passé en revue la coopération vietnamo-allemande dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays, discuté du plan d’action Vietnam-Allemagne pour la période 2019-2021 qui servira de base pour approfondir les relations bilatérales en tous domaines, dont la politique, le commerce, la sécurité, la défense, l’éducation, la culture et le tourisme.



Les deux parties ont souligné que l’année 2020 sera importante pour les relations bilatérales. En effet, les deux pays célébreront l’année prochaine le 45e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Ils seront tous membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Vietnam assumera la présidence tournante de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) en 2020 et l’Allemagne sera président de l’Union européenne (UE) au second semestre 2020.



To Anh Dung et Andreas Michaelis ont convenu de multiplier les visites de délégations et les contacts de tous échelons afin d’élargir la coopération bilatérale, de renforcer la coordination au niveau multilatéral, de promouvoir le développement intégral des relations Vietnam – UE, d’accélérer les formalités nécessaires à la ratification et à l’entrée en vigueur des accords de libre-échange et de protection des investissements entre le Vietnam et l’UE.



Andreas Michaelis a affirmé la volonté de l’Allemagne d’approfondir sa coopération avec le Vietnam, notamment dans les secteurs clés et pleins de potentiels tels que le commerce, l’investissement, l’éducation, la culture, les énergies renouvelables, les sciences et les technologies, la formation professionnelle...



Les deux parties ont en outre abordé des questions régionales et internationales d’intérêt commun. Elles ont convenu de coopérer étroitement et de se soutenir au sein des forums internationaux et régionaux, dont l’ONU, le Dialogue Asie-Europe (ASEM), ASEAN – UE, ainsi que de collaborer dans la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. Elles ont souligné l’importance du règlement pacifique des différends, sans recourir à la force ni menacer d’y recourir, de la garantie de la liberté, de la sécurité et de la sûreté de navigation et de survol, du respect du droit international, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) en Mer Orientale. -VNA