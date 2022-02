Panorama de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une réunion du Conseil central de coordination pour la vulgarisation et l'éducation de la loi en 2022 a eu lieu dans l'après-midi du 10 février à Hanoï, sous la présidence de son chef, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh.



Lors de la réunion, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a souligné que l'une des grandes préconisations des XIIe et XIIIe Congrès nationaux du Parti était l’édification et l'amélioration institutionnelles et qu’à ce stade, la vulgarisation et l'éducation de la loi étaient très importantes. Il a ainsi demandé aux participants de se concentrer sur la mise en œuvre des tâches de 2022 et au cours de la période 2022-2026, sur les solutions innovantes et créatives pour améliorer la qualité des activités du Conseil. Pour les temps à venir, Pham Binh Minh a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre le ministère de la Justice, permanence du Conseil, et les membres du Conseil.



Selon un rapport présenté par le vice-ministre de la Justice, Nguyen Thanh Tinh, également vice-président du Conseil, depuis sa fondation en 2003, le Conseil a bien mené ses tâches et obtenu plusieurs réalisations remarquables. Au niveau central, il a donné des conseils et participé à l’élaboration d’institutions pour la vulgarisation et l'éducation de la loi, grâce à quoi, neuf documents juridiques en la matière ont été promulgués par le gouvernement et le Premier ministre. Au niveau local, 46 des 63 villes et provinces ont publié des résolutions du Conseil populaire provincial ou des décisions du Comité populaire provincial sur la garantie des ressources pour la vulgarisation et l’éducation de la loi. -VNA