Bui Thanh Son (droite), vice-ministre permanent des Affaires étrangèrs,également président du Comité d’organisation du WEF sur l’ASEAN 2018, et le président du WEF, Borge Brende, le 27 juin à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La 3e réunion du Comité d’organisation du Forum économique mondial (WEF) sur l’ASEAN 2018 (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) a eu lieu vendredi 6 juillet à Hanoï.



Cette réunion a été placée sous la présidence du vice-ministre permanent des Affaires étrangèrs, Bui Thanh Son, également président du Comité d’organisation du WEF sur l’ASEAN 2018. Réunissant des représentants de plusieurs ministères et organes, elle a permis d’évaluer et accélérer les préparatifs de cet événement.



Appréciant les efforts des sous-comités et du secrétariat du Comité d’organisation, Bui Thanh Son a rappelé les accords conclus lors de la dernière visite de travail du 26 au 28 juin 2018 au Vietnam du président du WEF, Borge Brende, concernant les préparatifs de l'événement. Le vice-ministre a demandé aux organes compétents de concentrer leurs efforts pour accomplir au mieux leurs missions et assurer le succès au WEF sur l’ASEAN 2018. Selon lui, il s’agira également d’une opportunité de promouvoir l’image du Vietnam et de nouer des liens entre entreprises vietnamiennes et étrangères.



Le WEF sur l’ASEAN 2018 aura lieu du 11 au 13 septembre prochain au Centre national des conférences. Consacré à l’entrepreneuriat et la 4e révolution industrielle, cet événement réunira des dirigeants des pays membres de l’ASEAN et de plusieurs autres pays, des représentants d’organisations internationales et de différents groupes économiques mondiaux. Les participants discuteront des opportunités et des défis de la 4e révolution industrielle pour l’ASEAN, afin de trouver des solutions propres à accélérer le développement des pays membres.



L’ASEAN a été fondée en 1967. Elle comprend actuellement 10 pays membres : Indonésie, Malaisie, Singapour, Philippines, Brunei, Thaïlande, Cambodge, Laos, Myanmar et Vietnam. -VNA