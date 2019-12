La 30e Réunion du Comité de coordination intergouvernemental pour le Centre tropical vietnamo-russe à Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre). Photo: qdnd.vn



Khanh Hoa (VNA) - Le Comité de coordination intergouvernemental pour le Centre tropical vietnamo-russe a tenu mercredi 4 décembre sa 30e réunion à Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre), pour évaluer son fonctionnement au cours de l’année 2019.

La réunion était co-présidée par le général de corps d’armée Nguyên Chi Vinh, vice-ministre vietnamien de la Défense, et le vice-ministre russe de la Science et de l'Enseignement supérieur, Aleksey Mikhailovich Medvedev.

Le général de corps d’armée Nguyên Chi Vinh et le vice-ministre russe Aleksey Mikhailovich Medvedev sont également présidents des sous-comités du Vietnam et de Russie au sein de ce Comité de coordination intergouvernemental.



Les participants de la réunion ont apprécié les résultats des recherches scientifiques en 2019 et approuvé les plans en la matière pour 2020.

La 31e réunion du Comité de coordination intergouvernemental pour le Centre tropical vietnamo-russe se tiendra en 2020 en Russie.

Fondé le 7 mars 1988 en vertu d’un accord entre le ministère vietnamien de la Défense et l’Académie des sciences de Russie, le Centre tropical vietnamo-russe étudie la biologie, la médecine, la pollution et le traitement des effets de la dioxine au Vietnam.

Ces dernières années, le centre a réalisé des centaines de travaux scientifiques, formé des centaines d'experts pour le Vietnam et établi des liens avec des dizaines de ministères, branches et organisations scientifiques du Vietnam et de la Russie.

Ce centre a contribué activement à consolider et approfondir les relations d’amitié traditionnelle et de partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie, mais aussi au développement socio-économique et défensif de chacun des deux pays. –VNA