Hanoï (VNA) – La 22e réunion du Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines a eu lieu le 17 août à Hanoï, sous l’édige de son président - le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong.



La réunion a permis de dresser le bilan du travail du Comité de pilotage au cours du premier semestre et de définir des tâches d’ici la fin de l’année.