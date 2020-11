49e réunion de la Commission de contrôle du Comité central du Parti. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La 49e réunion de la Commission de contrôle du Comité central du Parti a eu lieu à Hanoï, sous la présidence de son chef, Tran Cam Tu.



Selon un communiqué de cette Commission, les participants ont étudié des dossiers concernant Nguyen Van Binh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission économique du Comité central du Parti.



La Commission de contrôle a indiqué que pendant son mandat en tant que membre du Comité central du Parti, Secrétaire du comité chargé des affaires du Parti au sein de la Banque d’Etat et gouverneur de la Banque d'État, Nguyen Van Binh avait violé le principe du centralisme démocratique et les règles de travail, montré un manque de responsabilité, n’avait pas assuré la direction, le contrôle et la supervision, ce qui avait abouti à de nombreuses violations et lacunes dans la publication et la mise en œuvre d'un certain nombre de résolutions, règlements et décisions concernant le crédit bancaire, causant des conséquences très graves et difficiles à surmonter, de nombreux cadres, membres du Parti à la Banque d'État et principaux dirigeants de certains établissements de crédit, ayant été condamnés à des sanctions pénales pour leurs violations.



Affirmant que les violations et les lacunes de Nguyen Van Binh étaient graves, provoquant une frustration dans la société, affectant négativement son prestige, celui de l'organisation du Parti et de la Banque d'État, la Commission de contrôle a suggéré au Bureau politique d’appliquer des sanctions disciplinaires à l’encontre de Nguyen Van Binh.



Après avoir examiné les responsabilités de Ho Thi Kim Thoa, ancienne membre du Comité chargé des affaires du Parti au sein du ministère de l’Industrie et du Commerce, ancienne vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, liées aux erreurs de gestion et d'utilisation du terrain au 2-4-6 Hai Ba Trung, 1er arrondissement, Ho Chi Minh Ville, la Commission de contrôle a proposé au Secrétariat de l’exclure du Parti.



Vu Huy Hoang, ancien membre du Comité central du Parti, alors qu'il était ministre de l'Industrie et du Commerce, avait commis des violations graves et passibles de l’exclusion du Parti. Cependant, comme il souffre d'une grave maladie, la Commission de contrôle a décidé de ne pas encore prendre de sanctions disciplinaires à son encontre.



Lors de cette réunion, la Commission de contrôle a également étudié des dossiers concernant la permanence et la commission de contrôle du Comité provincial du Parti de Ba Ria-Vung Tau, la permanence du Comité provincial du Parti de Ninh Thuan et le secrétaire du Comité provincial du Parti de Ninh Thuan, le comité chargé des affaires du Parti au sein du Comité de gestion du capital de l’Etat dans les entreprises et son secrétaire, le président du Comité de gestion du capital de l’Etat dans les entreprises. La Commission de contrôle a demandé à ces organisations et membres du Parti de développer leurs réalisations et remédier rapidement à leurs faiblesses.



A cette occasion, la Commission de contrôle a examiné et traité d'autres sujets importants.-VNA