Hanoï (VNA) – Le Comité de pilotage pour l’élaboration du Projet "Résumer 10 ans de mise en œuvre de la Résolution du 8e Plénum du Comité central du Parti du 11e mandat sur la Stratégie de défense de la Patrie dans la nouvelle situation" a tenu le 10 février sa première session, sous la présidence de son chef, président Nguyen Xuan Phuc, président du Conseil de Sécurité et de Défense.

S'adressant à la session, le président Nguyen Xuan Phuc a insisté sur l'importance de la Résolution du 8e Plénum du Comité central du Parti du 11e mandat. Selon le dirigeant, après 10 ans, il est nécessaire de la résumer et de la réévaluer dans la nouvelle situation, dans le contexte d'intégration internationale approfondie du Vietnam et dans le contexte actuel de développement du pays.

Le président a reconnu de grands efforts de tout le Parti, de toute armée et de tout le peuple qui avaient contribué aux réalisations de plus de 10 ans de mise en œuvre de cette importante résolution.

« Nous nous sommes concentrés sur l’édification d’institutions de développement, sur la consolidation et la promotion de la force du grand bloc d'unité nationale ; déterminés pour protéger l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Patrie ainsi que le Parti, l'Etat, le peuple, le régime socialiste et pour assurer la sécurité et l’ordre social. », a-t-il précisé.

Les relations extérieures se sont renforcées. Les forces armées et de sécurité publique se sont développées en qualité et en quantité, devenant la force centrale pour défendre la Patrie.

Enfin, le président a souligné la nécessité d'organiser des discussions et des séminaires sur les points de vue et les stratégies de défense nationale dans la nouvelle situation. Il a demandé au Permanence du Comité de pilotage de collecter et de synthétiser les commentaires ; d'exhorter l'achèvement des plans ; de traiter les questions pertinentes afin que la deuxième réunion du Comité de pilotage puisse aboutir à de bons résultats. -VNA