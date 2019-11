Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L’Office général des statistiques (GSO) a annoncé les résultats de mi-mandat du projet d’amélioration du système de statistiques national du Vietnam, lors d’une réunion tenue le 8 novembre à Hanoï.

Doté d’un budget de 648.714 euros financé par l’Agence italienne de coopération pour le développement (AICS), ce projet est mis en œuvre depuis le 26 avril 2018 et est réalisé pendant trois ans par l’Institut national de statistique d’Italie (Istat).

Selon le directeur général de l’Office général des statistiques, Nguyen Bich Lam, l’objectif du projet est d’améliorer les compétences du système de statistiques national du Vietnam au service du développement national.

En plus, le projet accorde une assistance technique au GSO pour renforcer ses compétences en matière de rédaction et publication des dernières informations fiables dans les domaines importants comme l’énergie, l’environnement et le changement climatique.

En octobre, après la moitié de la durée du projet, 51% du volume du travail du projet avaient été achevés.

Selon l’ambassadeur italien au Vietnam, Antonio Alessandro, ce projet a un rôle important dans le programme italien d’aide publique au développement en faveur du Vietnam. Il permet de rehausser les compétences du système de statistiques du Vietnam et contribue au développement socio-économique. L’ambassadeur a indiqué que l’énergie et l’environnement étaient deux questions d’actualité au Vietnam, et que ce projet était favorable à la coopération bilatérale et multilatérale du Vietnam dans l’amélioration des énergies renouvelables.-VNA