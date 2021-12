Le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Il s'agissait de la première visite du président Nguyen Xuan Phuc au Cambodge dans ses nouvelles fonctions, démontrant les lignes politiques du 13e Congrès national du Parti pour les relations extérieures, l’importance et la priorité accordées au développement des relations avec les pays voisins, ainsi que les bons sentiments du Parti, de l’Etat et du peuples vietnamiens pour le Cambodge.



C’est ce qu’a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung, lors d’une interview accordée à la presse sur les résultats de la récente visite du président Nguyen Xuan Phuc au Cambodge.

Le président Nguyen Xuan Phuc a également été le premier chef d'État à se rendre au Cambodge depuis l’apparition de l'épidémie de COVID-19, a-t-il souligné, ajoutant que le fait que les dirigeants cambodgiens avaient organisé un accueil respectueux avec des sentiments chaleureux et cordiaux avait témoigné de leur grande priorité pour les relations de « bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale, durable et à long terme » entre les deux pays.

Le président Nguyen Xuan Phuc et le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen assistent à la cérémonie de signature et d'échange de documents de coopération. Photo : VNA



Le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a souligné que la visite avait contribué à resserrer davantage les relations de bon voisinage, d’amitié et la confiance entre les deux pays. Il a déclaré que les dirigeants des deux parties s’étaient mis d'accord sur les grandes orientations et mesures pour continuer à approfondir la coopération bilatérale, ajoutant que cette visite avait donné le coup d'envoi de l'Année de l' « Amitié Vietnam - Cambodge, Cambodge – Vietnam » pour célébrer le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2022. Le vice-ministre a en outre précisé que les deux parties avaient convenu de poursuivre leur coordination étroite au sein des forums internationaux, régionaux et sous régionaux.

Le président Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le roi cambodgien Norodom Sihamoni. Photo : VNA





En ce qui concerne les orientations principales de la promotion de la coopération Vietnam-Cambodge dans les temps à venir, le vice-ministre des Affaires étrangères a indiqué que les deux parties se coordonneraient pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et les documents signés entre les deux pays, renforcer la coopération en matière de commerce et d'investissement, promouvoir la connectivité entre les deux économies, et continueraient à se coordonner étroitement sur les questions internationales et régionales pendant que le Cambodge assumerait la présidence de l'ASEAN en 2022, en particulier dans le contexte de développements compliqués et imprévisibles de la situation dans le monde et la région. -VNA