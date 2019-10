Binh Dinh (VNA) - Une conférence internationale sur la gestion des ressources humaines dans les universités du monde s’est tenue à l’Université de Quy Nhon de la province de Binh Dinh (Centre).

Le recteur de l’Université de Quy Nhon, Do Ngoc My, s’exprime lors de la conférence. Photo: VNA

L’événement a rassemblé des représentants du ministère de l’Éducation et de la Formation, ainsi que des universités et des organisations de sept pays d’Asie du Sud-Est et d’Europe couverts par un projet financé par la Commission européenne.L’Université de Quy Nhon et l’Université de Dà Nang ont été deux représentants vietnamiens à la conférence. Les participants à la manifestation ont partagé leurs connaissances et leurs expériences en matière de gestion des ressources humaines et ont discuté des mesures destinées à renforcer leur coopération dans ce domaine.Lors de la conférence, les délégués ont estimé que le processus de développement socio-économique et la mondialisation a eu une incidence sur la gestion des ressources humaines dans l’enseignement supérieur dans le monde.Dans la région de l’Asie du Sud-Est, le système de gestion des ressources humaines est affecté par de nombreux facteurs, notamment la qualité des ressources humaines au niveau universitaire, le budget de l’État pour l’éducation, la demande du marché du travail et de la société, le mécanisme de gestion et l’approche de l’enseignement supérieur.Par conséquent, il est nécessaire d’améliorer la stratégie en matière de ressources humaines dans les universités de la région de l’Asie du Sud-Est, afin de devenir plus autonomes en matière de ressources humaines, ont-ils estimé.Les expériences partagées lors de l’événement fourniront aux participants davantage de références dans la construction de leurs ressources humaines, répondant à la demande de leurs universités.À cette occasion, sept universités d’Asie du Sud-Est ont signé un protocole d’accord sur la création d’un réseau de gestion et de développement des ressources humaines. – VNA