Le vice-ministre des Sciences et Technologies Tran Van Tung à la conférence de presse. Photo: VGP

Hanoï (VNA) - Du 4 au 6 décembre dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh, la Journée nationale des start-up , de l'innovation et de la créativité du Vietnam ( Techfest Vietnam ) 2019 constituera un terrain de jeu pour au moins 250 nouvelles entreprises, près de 200 investisseurs nationaux et internationaux.Cette information a été donnée lors d’une conférence de presse tenue le 19 novembre par le ministère des Sciences et Technologies.Selon son vice-ministre Tran Van Tung, avec l’orientation «Ressources de convergence», l'objectif de Techfest Vietnam 2019 est de devenir une plate-forme de liaison, de développer un réseau de partage entre acteurs des écosystèmes de startups du Vietnam et d’autres pays, de favoriser les investissements dans des startups innovantes.Cette année, le ministère des Sciences et Technologies, en collaboration avec les localités, organise la Techfest dans 4 régions économiques clés que sont le Sud-Est (à Ba Ria - Vung Tau, 23-24 septembre); le delta du fleuve Rouge et les régions continentales et montagneuses du nord (à Hanoi, 16-17 octobre); le delta du Mékong (à Can Tho, 22-23 octobre); les hauts Plateaux du Centre et la côte centrale du Sud (à Lam Dong, 30-31 octobre).Dans le même temps, afin de promouvoir l'écosystème des startups vietnamiennes dans le monde et d'attirer des ressources internationales pour investir dans celles-ci, le ministère a également organisé la Techfest aux États-Unis (7-14 septembre); en Corée du Sud (3-9 novembre) et Singapour (10-14 novembre).De nombreuses activités exceptionnelles seront également mises en œuvre dans le cadre de l'événement telles que la course à l'intelligence artificielle «Deep Racer» organisée par Amazon Web Services; Forum de créativité ouverte; présentations inspirantes TED@Techfest; Finale du concours national d'entrepreneuriat créatif,…- CPV/VNA