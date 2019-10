Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc effectuera une visite officielle au Koweït les 26 et 27 octobre. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son épouse effectueront une visite officielle au Koweït les 26 et 27 octobre à l’invitation du Premier ministre koweïtien Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah.

Cette visite a une signification importante dans les relations entre le Vietnam et le Koweït, et le Moyen-Orient en général. C’est la première visite du haut dirigeant vietnamien dans ce pays durant dix ans après celle du Premier ministre Nguyen Tan Dung en 2009.

Le Vietnam et le Koweït ont établi leurs relations diplomatiques le 10 janvier 1976. Le Koweït était le premier pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et l’un des premiers pays du Moyen-Orient à avoir établi des relations diplomatiques avec le Vietnam juste après 1975.



Suivant cette belle tradition, le Vietnam et le Koweït se soutiennent toujours. Le président vietnamien Le Duc Anh était le plus haut dirigeant de l'État vietnamien à avoir effectué une visite officielle au Koweït en 1995. Le premier bureau de représentation commerciale du Vietnam en Moyen-Orient a été également ouvert au Koweït en 1993.



Au 21e siècle, les relations entre les deux pays ont connu des jalons importants. La première visite officielle au Vietnam du Premier ministre koweïtien Nasser Al Mohammed Jaber-Al Sabah en 2007 et la première visite officielle au Koweït du Premier ministre Nguyen Tan Dung en 2009 ont marqué un nouveau jalon dans les relations bilatérales. Après l’ouverture de l’ambassade du Vietnam au Koweït en 2003, le Koweït était le premier des pays du CCG à ouvrir l’ambassade et le consulat général au Vietnam en 2007.



En 2016, le Vietnam et le Koweït ont célébré le 40e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, avec de nombreuses activités diplomatiques, économiques et culturelles, contribuant ainsi à renforcer la compréhension entre les peuples des deux pays et à faire la promotion de l’image du Vietnam.



Les deux pays se soutiennent toujours lors des forums multilatéraux. Le Koweït a soutenu le Vietnam en tant que membre non permanent du Conseil de la sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021.



Les relations Vietnam - Koweït dans l’économie, le commerce et l’investissement connaissent un développement heureux. Le Koweït est l’un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam dans la région avec des échanges commerciaux annuels estimés à 700 millions de dollars pour la période 2011-2014.



En 2018, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint environ 2,6 milliards de dollars, dont le Vietnam a importé pour plus de 2,5 milliards de dollars, principalement de pétrole. Le Vietnam a exporté principalement textile-habillement, produits aquatiques, bois et articles en bois, ordinateurs, produits électroniques, fruits et légumes, poivre, sandales et chaussures, produits céramiques... En février 2016, le gouvernement koweïtien a reconnu l'économie de marché du Vietnam.



Concernant la coopération bilatérale dans l'investissement, Kuwait Petroleum Corporation (KPC), en collaboration avec le Japon, participe au projet du complexe pétrochimique de Nghi Son d’un investissement total de 9 milliards de dollars et s'engage à fournir du pétrole brut à long terme à l'usine. Le projet a été mis en chantier en octobre 2013 et a été entré en service en décembre 2018.



Depuis 1996, le Vietnam a commencé à envoyer ses travailleurs au Koweït. A ce jour, environ 1.300 travailleurs vietnamiens travaillent principalement dans le secteur de la construction et du pétrole et du gaz au Koweït.



Chaque année, le Koweït offre au Vietnam cinq bourses d’études en arabe à l’Université nationale du Koweït. Les touristes koweïtiens au Vietnam ont augmenté fortement et pourraient augmenter de 60% par rapport à 2018.



Ces dernières années, les deux parties ont signé des accords, notamment l’accord-cadre de coopération économique, scientifique et technique ; l’accord commercial ; l’accord de transport aérien ; le protocole de coopération entre les deux ministères des affaires étrangères ; l’accord d'encouragement et de protection des investissements ; l’accord de non double taxation ; l’accord sur l'exemption de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels ; l’accord de coopération dans la culture et les beaux-arts...



À ce jour, le Vietnam a signé des prêts auprès du Fonds koweïtien pour 16 projets totalisant d’un capital de 57,75 millions de dollars koweïtiens (équivalent à 190 millions de dollars américains). Parmi eux, sept projets sont en cours de réalisation. Le gouvernement koweïtien a remis 3 millions de dollars d’aide non-remboursable pour soutenir les victimes des inondations au Centre en 2013, puis 225.000 dollars en 2017.

Cette visite officielle du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc au Koweït sera une bonne occasion pour les deux parties d’évaluer l'évolution des relations bilatérales au cours des dernières années, mais également de discuter des mesures à prendre pour promouvoir la coopération future, en particulier dans les domaines potentiels des deux pays tels que l’énergie, le pétrole et le gaz, l’agriculture, la main-d’œuvre, le tourisme, etc. L’occasion pour les deux parties de débattre les questions régionales et internationales d'intérêt commun. -VNA