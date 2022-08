Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le premier vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Gerardo Peñalver Portal. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu le 30 août le premier vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Gerardo Peñalver Portal, en visite officielle au Vietnam et pour effectuer la septième consultation politique entre le ministère des Affaires étrangères des deux pays.

Bui Thanh Son a hautement apprécié les résultats de la consultation politique pour examiner l'agenda intégral bilatéral et convenir de mesures visant à renforcer les relations de coopération entre les deux pays.

Le ministre a suggéré que les deux parties continuent à se coordonner pour promouvoir les échanges de délégations et les contacts de haut niveau ; renforcer davantage les relations de coopération dans le commerce et l'investissement ; mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération établis entre le Parti, le gouvernement et les ministères et secteurs des deux pays. Il a suggéré que la partie cubaine prête attention et crée des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes fassent des affaires et investissent à Cuba.

Gerardo Peñalver Portal a déclaré que Cuba attachait toujours de l'importance et souhaitait approfondir les relations traditionnelles spéciales et de coopération intégrale avec le Vietnam ; hautement apprécié les réalisations du Vietnam dans la lutte contre la pandémie, le maintien de la dynamique de croissance économique et la garantie de la sécurité sociale.

Il a remercié le Parti, l'État et le peuple du Vietnam pour leur assistance à Cuba, notamment les visites, les encouragements et le soutien matériel du pays suite à l’explosion d'un dépôt de carburant dans la ville de Matanzas le 5 août.



Les deux parties ont convenu que les deux ministères des Affaires étrangères se coordonneraient étroitement pour se préparer aux échanges politiques et contacts de haut niveau au cours de la période 2022-2023 ; améliorer l'efficacité des mécanismes de coopération ; renforcer davantage la coopération économique, commerciale et d'investissement.



Dans le cadre de sa visite au Vietnam jusqu'au 1er septembre 2022, le responsable cubain a eu des rencontres avec des dirigeants et responsables vietnamiens, dont le président de la Commission centrale des relations extérieures du Parti, Le Hoai Trung. - VNA