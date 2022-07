Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et Sounthone Xayachack, vice-présidente de l'Assemblée nationale lao, Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a reçu le 20 juillet à Hanoï Sounthone Xayachack, vice-présidente de l'Assemblée nationale lao, présidente du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam - Laos.



Les deux dirigeants ont souligné que la cérémonie de célébration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos et du 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos, tenue le 18 juillet dans la capitale de chaque pays avait suscité une large attention des deux peuples et était très appréciée par le public. En particulier, les discours du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et du secrétaire général du Parti et président du Laos Thongloun Sisoulith étaient la devise et l'orientation pour les deux Parties, les deux États et les deux peuples de continuer à cultiver les relations bilatérales.



Sounthone Xayachack a affirmé qu'elle fera de son mieux, avec les amis vietnamiens, pour continuer à resserrer les liens bilatéraux. Elle a remercié le Parti, l'Etat et le peuple vietnamiens pour leur soutien au Laos, notamment dans la récente lutte contre la pandémie de COVID-19. Le Vietnam a offert au Laos le nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale.



Vuong Dinh Hue a exprimé sa conviction qu'avec la direction du Parti révolutionnaire populaire lao, les contributions actives de l'Assemblée nationale au développement socio-économique, la direction du gouvernement, le Laos surmontera certainement les difficultés temporaires actuelles.



Il a affirmé que l'Assemblée nationale du Vietnam fera de son mieux pour coopérer avec l'Assemblée nationale du Laos, innover conjointement, fonctionner plus efficacement pour resserrer les relations entre les deux organes législatifs. Il a demandé de renforcer l’échange de délégations du Conseil populaire de tous les échelons vietnamiens et lao, notamment celles des localités limitrophes ; d’accélérer la formation de cadres.



Afin de concrétiser le nouvel accord de coopération signé en mai 2022, la présidente de l'Assemblée nationale lao a suggéré aux deux parties d'élaborer des plans annuels de suivi ; de lever les obstacles et les difficultés pour porter les relations de coopération économique, commerciale et d'investissement au niveau conforme aux bonnes relations politiques Vietnam-Laos. -VNA