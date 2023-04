Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Huê effectuera sa visite officielle à Cuba à partir du 18 avril, sur invitation du président de l'Assemblée nationale de Cuba Esteban Lazo Hernandez.

La visite du président de l'AN Vuong Dinh Huê se tiendra à l'occasion du 60e anniversaire de la création du Comité cubain de solidarité avec le Sud Vietnam et du 50e anniversaire de la première visite au Vietnam de Fidel Castro Ruz et sa visite dans la zone libérée au Sud Vietnam (septembre 1973) au temps de la guerre acharnée.

La déclaration du dirigeant cubain Fidel Castro "Pour le Vietnam, Cuba est prêt à verser son sang" a été considérée comme un symbole de la volonté du peuple cubain de se sacrifier pour le Vietnam pendant sa lutte.

Fidel Castro a également été le premier et le seul chef d’État étranger à se rendre dans la zone libérée au Sud-Vietnam en septembre 1973.

Ces 60 dernières années, les deux peuples du Vietnam et de Cuba se sont toujours tenus côte à côte dans la lutte pour l'indépendance et la liberté ainsi que dans la cause de la construction et de la défense de la Patrie socialiste en chaque pays.

Malgré de nombreux défis de la situation mondiale, la solidarité traditionnelle et l'amitié spéciale entre les deux pays continuent d'être promues et renforcées. En particulier, les relations entre les Partis jouent un rôle directeur, renforçant la confiance et la base politique pour le développement de relations de coopération intégrale bilatérale.

Les deux parties maintiennent des échanges réguliers de délégations de tous niveaux. L'accord commercial Vietnam - Cuba est officiellement entré en vigueur en avril 2020 avec de nombreux nouveaux engagements commerciaux préférentiels, créant des conditions favorables à l'importation et l'exportation de marchandises.

Dans les relations intégrales entre les deux pays, les relations de coopération entre les deux organes législatifs sont toujours promues, contribuant au renforcement et au développement des relations et de la solidarité entre les deux peuples. Le Vietnam a hautement apprécié les résultats de la visite et le contenu de l'important discours du président de l'AN de Cuba, Esteban Lazo Hernandez, devant l'AN du Vietnam le 12 juin 2017.

Le 25 mars 2022, le président de l'AN Vuong Dinh Huê s’est entretenu en ligne avec son homologue cubain sur renforcement de la coopération entre les deux Assemblées nationales et la promotion de plus en plus efficace de la coopération entre les deux pays dans le nouveau contexte international.

L'AN du Vietnam a fait don de 30.000 masques à l'AN du Cuba pour partager les difficultés causées par l'impact de l'épidémie de COVID-19 (mai 2020) et a fait don d'équipements informatiques pour contribuer à améliorer l'efficacité des activités de l’AN de Cuba.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (droite) et le Premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz. Photo: VNA





A la veille de la visite du président de l'AN Vuong Dinh Huê, l'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolás Hernández Guillén, a affirmé que la visite était très importante car il s'agit de la visite de l'un des plus hauts dirigeants du Vietnam à Cuba. La visite, qui revêt une "importance historique", avec la participation d'un grand nombre de représentants de nombreux secteurs, contribuera à promouvoir davantage les relations de coopération entre les deux pays.

La visite a réaffirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance à la consolidation et au renforcement des relations de solidarité, d'amitié spéciale, exemplaire et fidèle entre le Vietnam et Cuba, à la promotion de la coopération entre les deux organes législatifs et à la coopération dans les domaines où les deux parties ont des potentiels et des besoins. -VNA