Hanoi (VNA) – Le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Vo Van Thuong, a indiqué dans son récent article des avantages indéniables des réseaux sociaux tout en mettant en garde contre les impacts sur la stabilité socio-politique du Vietnam.

Le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du PCV, Vo Van Thuong. Photo: VNA

Les médias sociaux, notamment les réseaux sociaux sont devenus des canaux importants permettant de promouvoir la communication et la connectivité sociale, a noté le dirigeant qui est également chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du PCV.Cependant, ces plate-formes sociales révèlent aussi des impacts négatifs, comportent des risques complexes et imprévisibles au point qu’elles pourraient semer la division et exciter la haine, a-t-il écrit.Avec ses impacts multidimensionnels, le cyberespace pourrait être considéré comme le "cinquième champ de bataille" où les médias sociaux font office de "pouvoir", dépassant les médias officiels et mettent à rude épreuve les mesures de gestion administrative et technique de tous les pays, notamment ceux en développement.A l’instar d’autres pays du monde, le Vietnam est en train d’exploiter et de promouvoir les vertus prééminents des médias sociaux, et en même temps, de faire face aux défis qui se posent.Selon Vo Van Thuong, les médias sociaux représentent un "front" complexe dont les forces hostiles tentent de profiter pour faire avancer les éléments des révolutions de couleur, d’où la nécessité d’identifier et d’en prévenir tout abus.Il a donc incité à renouveler constamment la pensée de leadership, la direction et la gestion de la presse électronique ; à perfectionner le cadre juridique à cet égard ; à promouvoir le rôle d’avant-garde et d’orientation de la presse dans l’information positive ; à promouvoir les solutions technologiques ; et à renforcer le travail de sensibilisation ; et à mettre en place un environnement d’information sain et sûr.Après avoir passé en revue les réalisations enregistrées en plus de 30 ans de rénovation, Vo Van Thuong a fait savoir qu’en plus de 20 ans d’intégration au monde numérique, fort de plus de 60 millions d’utilisateurs, le Vietnam est le 18e pays qui compte le plus fort taux d’internautes et l’un des dix pays qui revendiquent le plus grand nombre d’utilisateurs de Facebook et de YouTube. – VNA