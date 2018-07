Denis Brunetti, président d’Ericsson au Vietnam, au Myanmar, au Cambodge et au Laos et président de la Chambre de commerce de l’Europe au Vietnam. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Vietnam a l’opportunité d'augmenter de plus de trois milliards de dollars de recettes en utilisant la 5G, a estimé Denis Brunetti, président d’Ericsson au Vietnam, au Myanmar, au Cambodge et au Laos et président de la Chambre de commerce de l’Europe au Vietnam, lors d’un point presse tenu à Hanoi pour rendre public un rapport périodique sur la 5G et la connexion IoT de Ericsson.

Selon Denis Brunetti, la révolution industrielle 4.0 va accélérer la numérisation dans le secteur industriel du Vietnam. La garantie de la sécurité IoT 4G et 5G est le fondement important du développement d'une ville intelligente. Il a la conviction que les pays en tête en matière de 5G gagnent en compétitivité sur le marché mondial grâce à la généralisation de l'utilisation des techniques numériques multisectoriels.

Selon le rapport d’Ericsson, les professionnels de la télécommunication au Vietnam auront l’opportunité d'augmenter de plus de 3,17 milliards de dollars de recettes en utilisant les technologies 5G au service de la numérisation du secteur industriel.

Avec 25 ans de présence au Vietnam, Ericsson est l’un des partenaires stratégiques soutenant le gouvernement vietnamien en la matière, a affirmé Denis Brunetti. -VNA