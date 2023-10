Hanoï (VNA) – Des experts ont présenté des risques, des mesures et des expériences pour prévenir la violence basée sur le genre facilitée par la technologie et le monde numérique, ainsi que des politiques de l’Etat pour minimiser et mettre fin à cette situation, lors d’un séminaire tenu à Hanoï.

Des délégués et des étudiants de l'Université FPT assistent au séminaire. Photo: danviet.vn



Ce séminaire a été co-organisé par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) au Vietnam, en coordination avec l’Université FPT.



Le séminaire visait à fournir des informations, des compétences et à sensibiliser les étudiants, leur permettant de reconnaître les formes de violence basée sur le genre facilitée par la technologie et de se protéger, tout en encourageant les établissements de formation à inclure dans leurs programmes d’enseignement des contenus sur ce sujet, selon la vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyên Thi Ha.

La vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyên Thi Ha, s'exprime lors du séminaire. Photo: danviet.vn



Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le ministère de l'Information et de la Communication et le ministère de la Sécurité publique ont travaillé en étroite coordination pour résoudre les problèmes liés à la violence sexiste dans le cyberespace, a souligné la vice-ministre Nguyên Thi Ha.



De son côté, Matt Jackson, représentant en chef du FNUAP au Vietnam, a fait savoir que la technologie et les espaces virtuels étaient de plus en plus détournés de leur usage premier pour servir d’arme contre les femmes et les filles, au seul prétexte de leur genre. Il a appelé à une coopération pour mettre fin à la violence sexiste contre les femmes et les filles en ligne ou dans les espaces physiques réels.



Il a appelé tous les étudiants à se joindre à la campagne Bodyright du FNUAP pour exhorter les entreprises numériques, les plateformes sociales, les sites de partage de contenu et les décideurs politiques à prendre la violence et les abus en ligne aussi au sérieux que la violation du droit d'auteur.



Le FNUAP a lancé en 2021 « Bodyright », l’équivalent du copyright pour protéger le corps, qui vise à mettre fin à la violence en ligne y compris le cyberharcèlement, les discours de haine ou les deepfakes. -VNA