Jang Jiayuan, étudiante chinoise de la 24e promotion, prend la parole lors de la cérémonie de la rentrée académique 2019-2020 de l’IFI, le 30 décembre à l’Université nationale de Hanoï.

Hanoï (VNA) - La 24e rentrée académique 2019-2020 de l’Institut francophone international (IFI) s’est déroulée le soir du 30 décembre à l’Université nationale de Hanoï, en présence de nombreux étudiants et partenaires de l’établissement.



Plusieurs centaines de personnes ont assisté à la cérémonie de rentrée académique 2019-2020 de l’Institut francophone international (IFI), le 30 décembre dans la salle de conférence Sunwah de l’Université nationale de Hanoï. C’était l’occasion pour les étudiants et les professeurs de cibler et échanger sur les objectifs de cette nouvelle année universitaire, mais aussi de rencontrer les anciens étudiants de l’établissement francophone.



Pour ouvrir la cérémonie, le recteur de l’IFI, Ngô Tu Lâp, a félicité les 68 nouveaux étudiants étrangers qui ont rejoint "la communauté intellectuelle de l’IFI, une communauté internationale remarquable de ceux qui croient profondément en la valeur du savoir, de l’amitié et de la diversité culturelle".



Il a également confié que les programmes de son établissement pourraient apporter aux étudiants "non seulement les technologies, mais aussi l’art de collaborer, de travailler, de comprendre, de tolérer, d’aimer et de vivre ensemble".



Pour cette année académique 2019-2020, l’IFI compte au total plus de 120 étudiants venant de 17 pays francophones du monde.



Outre le nouveau programme de Master en information et communication en partenariat avec l’Université de Toulon (France), l’IFI compte aussi deux programmes de Master en informatique spécialisés en systèmes intelligents et multimédia (en coopération avec l'Université de La Rochelle) et en réseaux de systèmes communicants (en coopération avec l'Université Claude Bernard Lyon 1) et ont été tous deux labellisés "Master international" par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).



À cette occasion, a également eu lieu la remise des diplômes de la 22e promotion (2017-2019).



Au nom des nouveaux étudiants de la 24e promotion, Jang Jiayuan, étudiante chinoise, a exprimé sa fierté de poursuivre ses études à l’IFI.



"Le monde change tous les jours. Les techniques évoluent rapidement lors de cette quatrième révolution industrielle… La rencontre entre professeurs, élèves et partenaires de l’IFI nous permet de progresser dans le domaine de l’informatique, créant une belle perspective de développement dans le futur", a-t-elle exprimé.



Renforcer les liens université-entreprises



La cérémonie a également vu la remise des bourses aux étudiants de talent par les entreprises partenaires de l’IFI. Cette année, trois meilleurs étudiants de la 22e promotion ont reçu la bourse Orchestra Networks de la société transnationale TIBCO, spécialisée dans le domaine de l’intégration, de la gestion des API et de l'analyse des données, pour une valeur totale de plus de 7.000 euros.



La bonne nouvelle de cette année académique 2019-2020 : l’IFI a reçu 860.000 euros d’investissement de l’Université nationale du Vietnam pour améliorer la qualité des équipements et sponsoriser la création de deux salles informatiques dotées de 80 ordinateurs de haute performance. Elles seront nommées IFI-TIBCO Lab et seront équipées d’un système de support TIBCO.



Par ailleurs, au quatrième trimestre 2019, deux étudiants de l’IFI ont obtenu les bourses de stage et l’opportunité de travailler chez la société Viettel Network (VTNET). Les deux établissements ont co-organisé avec succès le forum international Franconomics 2019 à Hanoï et dans la province de Hung Yên (Nord) en octobre dernier.



Toujours lors de cette rentrée académique 2019-2020, l’IFI a accueilli de nombreux anciens étudiants. "Le choix de poursuivre mes études à l’IFI et au Vietnam était pour moi une décision difficile car je n’avais jamais voyagé avant, a partagé Cephas Biakota, de République centrafricaine, qui travaille actuellement à IFI Solution, entreprise fondée par des anciens étudiants de l’IFI. [Nous avons eu] le privilège d’étudier de nombreux sujets importants et intéressants avec des enseignants expérimentés dans le cadre de programmes de qualité".



C’est ce qu’a affirmé Bùi Thi Thu Huyên, ancienne étudiante en maîtrise de gestion hôtelière de l’IFI et fondatrice de GH Hospitality, entreprise spécialisée dans le domaine de la formation, du conseil et de l'exploitation hôtelière au Vietnam. En 2019, GH Hospitality a signé un partenariat avec IFI pour construire le premier programme de formation à court terme en marketing et ventes en hôtellerie.



"Selon moi, les diplômés de l’IFI peuvent collaborer avec l’établissement francophone afin d’établir de nouveaux programmes d’études et créer de l’emploi", a souligné Thu Huyên. -CVN/VNA