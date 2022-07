Lors de la réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a travaillé le 6 juillet avec le Parquet populaire suprême sur le projet de stratégie pour l'édification et le perfectionnement de l'État de droit socialiste jusqu'en 2030 avec des orientations pour 2045.

Selon les participants, le projet de stratégie est élaboré sur la base du Programme du Parti, de la Constitution, de la Résolution du 13e Congrès national du Parti et couvre 27 sujets thématiques.

Le président Nguyen Xuan Phuc, aussi président du Comité de pilotage de l'élaboration du projet, a demandé de continuer de recueillir les avis et commentaires pour perfectionner le contenu du projet de stratégie.

Le chef de l’Etat a demandé au Parquet populaire suprême de continuer de renouveler ses activités pour répondre aux exigences de la réforme judiciaire et de l'édification et du perfectionnement de l'État de droit socialiste. Il a également noté que l'élaboration du projet de stratégie doit être associé à la réalité du Vietnam, en apprenant des expériences et modèles d'autres pays.

Nguyen Xuan Phuc a également demandé de poursuivre des études de questions liées aux fonctions et pouvoirs importants de l'appareil d'État, conformément à la Constitution. -VNA