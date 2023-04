Hanoï (VNA) – Lê Hoai Trung, membre du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef de la Commission centrale des relations extérieures du PCV, s’est entretenu vendredi 21 avril à Hanoï avec Thoongsavanh Phomvihane, membre du CC du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), chef de la Commission centrale des relations extérieures du PPRL, en visite de travail du 20 au 24 avril au Vietnam.



Les deux parties se sont informées de la situation de chaque Parti et de chaque pays, ont discuté de la situation internationale et des relations de coopération entre les deux Commissions.



Elles ont souligné la nécessité de bien accomplir les tâches assignées par les deux Partis afin d'approfondir davantage la coopération entre les deux Partis et les deux pays dans tous les domaines.

Lê Hoai Trung, chef de la Commission centrale des relations extérieures du PCV (droite), et Thoongsavanh Phomvihane, chef de la Commission centrale des relations extérieures du PPRL. Photo: VNA



A cette occasion, les deux parties ont organisé une cérémonie de remise d’ordres et de médailles de l'État du Vietnam et de celui du Laos à un certain nombre de collectifs et de cadres des deux Commissions pour leurs excellentes réalisations dans la consolidation et le renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays.



Dans le cadre de la visite, il est prévu que les deux Commissions et la province de Thua Thiên-Huê (Centre) organiseront des échanges amicaux. -VNA